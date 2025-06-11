Сырский показал видео истребления российских сил на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что украинские войска постоянно наносят удары по оккупантам как на передовой, так и в тылу. Уничтожение вражеской техники и живой силы, по его словам, продолжается непрерывно — и днем, и ночью.

Видеокадры уничтожения российских войск Александр Сырский опубликовал на своем канале в Telegram.

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"На линии фронта и в тылу, днем и ночью — пехоту и технику — уничтожаем врага 24/7", — отметил Сырский.

Взрывы. Фото: скриншот

Атака на цели. Фото: скриншот

Он подчеркнул, что каждый обезвреженный оккупант приближает справедливый мир для Украины. Главнокомандующий поблагодарил военных за несокрушимость, мужество и веру в Победу.

Напомним, недавно Генштаб ВСУ показал видеокадры, как украинские воины уничтожили установку "Бук-М3".

Также несколькими днями ранее ВСУ ударили по ОТРК "Искандер".