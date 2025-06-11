Сырский показал видео истребления российских сил на фронте

Сырский показал видео, как ВСУ ловко уничтожают оккупантов
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что украинские войска постоянно наносят удары по оккупантам как на передовой, так и в тылу. Уничтожение вражеской техники и живой силы, по его словам, продолжается непрерывно — и днем, и ночью.
Видеокадры уничтожения российских войск Александр Сырский опубликовал на своем канале в Telegram.
Оккупанты под атаками ВСУ круглосуточно
"На линии фронта и в тылу, днем и ночью — пехоту и технику — уничтожаем врага 24/7", — отметил Сырский.
Он подчеркнул, что каждый обезвреженный оккупант приближает справедливый мир для Украины. Главнокомандующий поблагодарил военных за несокрушимость, мужество и веру в Победу.
Напомним, недавно Генштаб ВСУ показал видеокадры, как украинские воины уничтожили установку "Бук-М3".
Также несколькими днями ранее ВСУ ударили по ОТРК "Искандер".
Читайте Новини.LIVE!