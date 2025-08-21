Покровський напрямок — Сирський пояснив, яка наразі ситуація

Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відпрацював на виїзді на Покровському напрямку фронту. Зокрема, він перебував в тих органах військового управління, корпусах і бригадах, які проводять стабілізаційні дії на Добропільському виступі.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у четвер, 21 серпня.

Сирський на Покровському напрямку

Головнокомандувач заявив, що попри чисельну перевагу російських окупантів, підрозділи ЗСУ та Нацгвардії з честю виконують завдання. Внаслідок успішних ударно-пошукових дій вдалося зачистити шість населених пунктів. Крім того, було ліквідовано сотні загарбників.

Сирський на Покровському напрямку. Фото: t.me/osirskiy

"Заслухав доповіді командирів щодо особливостей оперативної обстановки, проблемних питань та потреб підрозділів. Віддав відповідні розпорядження для посилення стійкості оборони. Ключове завдання — ефективно реагувати на зміни ворожої тактики, але максимально зберігати життя захисників України", — зауважив Сирський.

За його словами, нові корпуси в зоні ОТУ "Донецьк" успішно розпочали роботу, отримали свої ділянки відповідальності та виконують завдання разом із визначеним комплектом військ.

Денис Прокопенко. Фото: t.me/osirskiy

Сирський подякував воїнам за хоробрість та самовідданість в обороні Донецької області.

"Знаю, важко, але маємо вистояти та зберегти Україну", — додав він.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сирський повідомив, що наразі найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровський, Добропільський та Новопавлівський.

Раніше головнокомандувач ЗСУ пояснив, чи зможуть російські окупанти воювати ще декілька років.