Покровський напрямок — Сирський пояснив, яка наразі ситуація

Сирський пояснив, яка наразі ситуація на Покровському напрямку
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відпрацював на виїзді на Покровському напрямку фронту. Зокрема, він перебував в тих органах військового управління, корпусах і бригадах, які проводять стабілізаційні дії на Добропільському виступі.
Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у четвер, 21 серпня.
Сирський на Покровському напрямку
Головнокомандувач заявив, що попри чисельну перевагу російських окупантів, підрозділи ЗСУ та Нацгвардії з честю виконують завдання. Внаслідок успішних ударно-пошукових дій вдалося зачистити шість населених пунктів. Крім того, було ліквідовано сотні загарбників.
"Заслухав доповіді командирів щодо особливостей оперативної обстановки, проблемних питань та потреб підрозділів. Віддав відповідні розпорядження для посилення стійкості оборони. Ключове завдання — ефективно реагувати на зміни ворожої тактики, але максимально зберігати життя захисників України", — зауважив Сирський.
За його словами, нові корпуси в зоні ОТУ "Донецьк" успішно розпочали роботу, отримали свої ділянки відповідальності та виконують завдання разом із визначеним комплектом військ.
Сирський подякував воїнам за хоробрість та самовідданість в обороні Донецької області.
"Знаю, важко, але маємо вистояти та зберегти Україну", — додав він.
Нагадаємо, Сирський повідомив, що наразі найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровський, Добропільський та Новопавлівський.
Раніше головнокомандувач ЗСУ пояснив, чи зможуть російські окупанти воювати ще декілька років.
