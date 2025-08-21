Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Сирський пояснив, яка наразі ситуація на Покровському напрямку

Сирський пояснив, яка наразі ситуація на Покровському напрямку

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 18:32
Покровський напрямок — Сирський пояснив, яка наразі ситуація
Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відпрацював на виїзді на Покровському напрямку фронту. Зокрема, він перебував в тих органах військового управління, корпусах і бригадах, які проводять стабілізаційні дії на Добропільському виступі.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у четвер, 21 серпня.

Реклама
Читайте також:

Сирський на Покровському напрямку

Головнокомандувач заявив, що попри чисельну перевагу російських окупантів, підрозділи ЗСУ та Нацгвардії з честю виконують завдання. Внаслідок успішних ударно-пошукових дій вдалося зачистити шість населених пунктів. Крім того, було ліквідовано сотні загарбників.

Сирський на Покровському напрямку
Сирський на Покровському напрямку. Фото: t.me/osirskiy

"Заслухав доповіді командирів щодо особливостей оперативної обстановки, проблемних питань та потреб підрозділів. Віддав відповідні розпорядження для посилення стійкості оборони. Ключове завдання — ефективно реагувати на зміни ворожої тактики, але максимально зберігати життя захисників України", — зауважив Сирський.

За його словами, нові корпуси в зоні ОТУ "Донецьк" успішно розпочали роботу, отримали свої ділянки відповідальності та виконують завдання разом із визначеним комплектом військ.

Денис Прокопенко
Денис Прокопенко. Фото: t.me/osirskiy

Сирський подякував воїнам за хоробрість та самовідданість в обороні Донецької області.

"Знаю, важко, але маємо вистояти та зберегти Україну", — додав він.

null
Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сирський повідомив, що наразі найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровський, Добропільський та Новопавлівський.

Раніше головнокомандувач ЗСУ пояснив, чи зможуть російські окупанти воювати ще декілька років.

війна ЗСУ Донецька область окупанти Олександр Сирський Покровськ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації