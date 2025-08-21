Покровское направление — Сырский объяснил, какая ситуация сейчас

Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отработал на выезде на Покровском направлении фронта. В частности, он находился в тех органах военного управления, корпусах и бригадах, которые проводят стабилизационные действия на Добропольском выступе.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в четверг, 21 августа.

Сырский на Покровском направлении

Главнокомандующий заявил, что несмотря на численное превосходство российских оккупантов, подразделения ВСУ и Нацгвардии с честью выполняют задачи. В результате успешных ударно-поисковых действий удалось зачистить шесть населенных пунктов. Кроме того, были ликвидированы сотни захватчиков.

Сырский на Покровском направлении. Фото: t.me/osirskiy

"Заслушал доклады командиров об особенностях оперативной обстановки, проблемных вопросах и потребностях подразделений. Отдал соответствующие распоряжения для усиления устойчивости обороны. Ключевая задача — эффективно реагировать на изменения вражеской тактики, но максимально сохранять жизнь защитников Украины", — отметил Сырский.

По его словам, новые корпуса в зоне ОТГ "Донецк" успешно начали работу, получили свои участки ответственности и выполняют задачи вместе с определенным комплектом войск.

Денис Прокопенко. Фото: t.me/osirskiy

Сырский поблагодарил воинов за храбрость и самоотверженность в обороне Донецкой области.

"Знаю, трудно, но должны выстоять и сохранить Украину", — добавил он.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Сырский сообщил, что сейчас самыми горячими направлениями фронта остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское.

Ранее главнокомандующий ВСУ объяснил, смогут ли российские оккупанты воевать еще несколько лет.