Головна Армія Чи зможе РФ воювати ще декілька років — роз’яснення Сирського

Чи зможе РФ воювати ще декілька років — роз’яснення Сирського

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 17:00
Скільки років ще може воювати Росія
Олександр Сирський. Фото: Харківський медіа хаб

Російські заяви про здатність вести війну роками не відповідають реальності та є лише бравадою. Незважаючи на це, Україні треба постійно дбати про підвищення боєздатності своєї армії.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю "РБК-Україна".

Читайте також:

Війна може продовжитись у будь-який момент

Сирський вважає, що Росія не може воювати ще три, п'ять, десять років.

"Я думаю, це бравада (демонстрація "для публіки", щоб створити враження сили чи незламності.  Ред.)", — заявив він.

Головнокомандувач додав, що навіть у випадку замороження конфлікту чи укладення мирної угоди Україна повинна постійно дбати про розвиток власних оборонних можливостей. А також про підвищення боєздатності армії, враховувати досвід війни та робити висновки.

"Незважаючи на всі майбутні гарантії, на переговорний процес, ми повинні постійно готуватися до війни, до її продовження Росією або розв'язання нею нової", — додав він.

Водночас Сирський вважає, що армія РФ зможе відновитись дуже швидко. Тому Україні треба бути готовою до того, що війна може продовжитись у будь-який час.

"Тому що загроза залишиться. Тому що ворог не відмовляється від своїх намірів захопити всю Україну", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи є ознаки підготовки РФ до масштабного наступу.

Також очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга назвав "червоні лінії" України на сьогоднішніх переговорах у Вашингтоні. 

перемир'я війна в Україні Олександр Сирський Росія гарантії безпеки
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
