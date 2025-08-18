Видео
Главная Армия Сможет ли РФ воевать еще несколько лет — разъяснение Сырского

Сможет ли РФ воевать еще несколько лет — разъяснение Сырского

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 17:00
Сколько лет еще может воевать Россия
Александр Сырский. Фото: Харьковский медиа хаб

Российские заявления о способности вести войну годами не соответствуют реальности и являются лишь бравадой. Несмотря на это, Украине надо постоянно заботиться о повышении боеспособности своей армии.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью "РБК-Украина".

Читайте также:

Война может продолжиться в любое время

Сирский считает, что Россия не может воевать еще три, пять, десять лет.

"Я думаю, это бравада (демонстрация "для публики", чтобы создать впечатление силы или несокрушимости,  ред.)", — заявил он.

Главнокомандующий добавил, что даже в случае замораживания конфликта или заключения мирного соглашения Украина должна постоянно заботиться о развитии собственных оборонных возможностей. А также о повышении боеспособности армии, учитывать опыт войны и делать выводы.

"Несмотря на все будущие гарантии, на переговорный процесс, мы должны постоянно готовиться к войне, к ее продолжению Россией или развязыванию ею новой", — добавил он.

В то же время, Сырский считает, что армия РФ сможет восстановиться очень быстро. Поэтому Украине надо быть готовой к тому, что война может продолжиться в любое время.

"Потому что угроза останется. Потому что враг не отказывается от своих намерений захватить всю Украину", — подытожил он.

Напомним, ранее мы писали, есть ли признаки подготовки РФ к масштабному наступлению.

Также глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал "красные линии" Украины на сегодняшних переговорах в Вашингтоне.

перемирие война в Украине Александр Сырский Россия гарантии безопасности
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
