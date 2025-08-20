Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Сирський відвідав бійців на Донеччині — яка ситуація на фронті

Сирський відвідав бійців на Донеччині — яка ситуація на фронті

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 17:16
Ситуація на фронті зараз — Сирський відвідав бійців на Донеччині
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський відвідав бійців, які виконують бойові завдання в Донецькій області. Він ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram 20 серпня. 

Реклама
Читайте також:

Яка ситуація на найгарячіших напрямках фронту

Сирський розповів, що найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Крім того, росіяни посилюють тиск на півночі Донеччини, на Лиманському напрямку.

За його словами, українські підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил окупантів, стримують їхні штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь.

"Плідно поспілкувався з командирами бригад і корпусів, щоб мати якомога детальнішу та об’єктивнішу інформацію про ситуацію на полі бою та в управлінських ланках. На основі доповідей про потреби й проблемні питання ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони", — сказав головнокомандувач. 

Ситуація на фронті зараз
Сирський з поїздкою на Донеччині. Фото: t.me/osirskiy 

Він наголосив, що Збройні сили спроможні й надалі виконувати завдання за призначенням, відстоювати та звільняти українську територію. За словами генерала, підрозділи на Донеччині отримують для цього всебічну допомогу та підсилення. 

"Дякую нашим воїнам, які в найскладніших умовах зберігають силу духу, тримають стрій та нищать ворога", — сказав Сирський.

Нагадаємо, раніше Сирський назвав область, де може початися посилений наступ РФ. Стратегічна наступальна операція ворога триває.

Також ми писали, що Сили оборони зачистили від росіян шість сіл у Донецькій області. За останні два тижні ворог зазнав колосальних втрат як у живій силі, так і військовій техніці.

Донецька область військові війна в Україні Олександр Сирський фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації