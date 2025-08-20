Ситуація на фронті зараз — Сирський відвідав бійців на Донеччині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський відвідав бійців, які виконують бойові завдання в Донецькій області. Він ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram 20 серпня.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація на найгарячіших напрямках фронту

Сирський розповів, що найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Крім того, росіяни посилюють тиск на півночі Донеччини, на Лиманському напрямку.

За його словами, українські підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил окупантів, стримують їхні штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь.

"Плідно поспілкувався з командирами бригад і корпусів, щоб мати якомога детальнішу та об’єктивнішу інформацію про ситуацію на полі бою та в управлінських ланках. На основі доповідей про потреби й проблемні питання ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони", — сказав головнокомандувач.

Сирський з поїздкою на Донеччині. Фото: t.me/osirskiy

Він наголосив, що Збройні сили спроможні й надалі виконувати завдання за призначенням, відстоювати та звільняти українську територію. За словами генерала, підрозділи на Донеччині отримують для цього всебічну допомогу та підсилення.

"Дякую нашим воїнам, які в найскладніших умовах зберігають силу духу, тримають стрій та нищать ворога", — сказав Сирський.

Нагадаємо, раніше Сирський назвав область, де може початися посилений наступ РФ. Стратегічна наступальна операція ворога триває.

Також ми писали, що Сили оборони зачистили від росіян шість сіл у Донецькій області. За останні два тижні ворог зазнав колосальних втрат як у живій силі, так і військовій техніці.