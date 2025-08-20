Видео
Сырский посетил бойцов на Донбассе — какая ситуация на фронте

Дата публикации 20 августа 2025 17:16
Ситуация на фронте сейчас — Сырский посетил бойцов в Донецкой области
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский посетил бойцов, которые выполняют боевые задачи в Донецкой области. Он принял необходимые решения для усиления устойчивости обороны.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram 20 августа.

Читайте также:

Какова ситуация на самых горячих направлениях фронта

Сырский рассказал, что самыми горячими направлениями остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское. Кроме того, россияне усиливают давление на севере Донецкой области, на Лиманском направлении.

По его словам, украинские подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил оккупантов, сдерживают их штурмы и иногда проводят активные ответные действия.

"Плодотворно пообщался с командирами бригад и корпусов, чтобы иметь как можно более подробную и объективную информацию о ситуации на поле боя и в управленческих звеньях. На основе докладов о потребностях и проблемных вопросах принял необходимые решения для усиления устойчивости обороны", — сказал главнокомандующий.

Ситуація на фронті зараз
Сирский с поездкой в Донецкой области. Фото: t.me/osirskiy

Он подчеркнул, что Вооруженные Силы способны и в дальнейшем выполнять задачи по назначению, отстаивать и освобождать украинскую территорию. По словам генерала, подразделения в Донецкой области получают для этого всестороннюю помощь и усиление.

"Спасибо нашим воинам, которые в самых сложных условиях сохраняют силу духа, держат строй и уничтожают врага", — сказал Сырский.

Напомним, ранее Сырский назвал область, где может начаться усиленное наступление РФ. Стратегическая наступательная операция врага продолжается.

Также мы писали, что Силы обороны зачистили от россиян шесть сел в Донецкой области. За последние две недели враг понес колоссальные потери как в живой силе, так и военной технике.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
