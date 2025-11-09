Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Сирський пояснив, як РФ дізналася про місце збору ЗСУ під Дніпром

Сирський пояснив, як РФ дізналася про місце збору ЗСУ під Дніпром

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 22:07
Оновлено: 22:07
Удар по ЗСУ на Дніпропетровщині — Сирський пояснив, як РФ дізналася про місце
Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Російські окупанти 1 листопада завдали удару по місцю зібрання українських військових у Дніпропетровській області. Загарбники дізналися про це через зламаний груповий чат у соціальних мережах.

Про це повідомила телеведуча Алла Мазур, яка провела телефонну розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським у неділю, 9 листопада.

Реклама
Читайте також:

Удар по ЗСУ в Дніпропетровській області

Сирський висловив щире співчуття родинам загиблих захисників та сказав про серйозне внутрішнє розслідування, що триває паралельно зі справою ДБР. 

"Проблема не тільки в тому, що порушено заборону на урочистості на фронті, сказав головнокомандувач. Знову був груповий чат у соцмережах, а це ігнорування банальних норм безпеки, бо саме зламавши мережі, найімовірніше, росіяни дізналися про зібрання, вважає Сирський", — розповіла Мазур.

Командиру, який організував збір, оголошено підозру — він перебуває під вартою.

Нагадаємо, 1 листопада окупанти атакували Дніпропетровщину, внаслідок чого загинули воїни ЗСУ. Крім того, є поранені.

Згодом стало відомо, що російський удар припав на центр населеного пункту, де немає жодних військових об’єктів.

Наразі відповідні служби проводять комунікацію з рідними та організаційні процедури щодо транспортування загиблих бійців.

А нещодавно командиру підрозділу безпілотних систем оголосили підозру через загибель воїнів у Дніпропетровській області. 

війна ЗСУ Україна Дніпропетровська область окупанти Олександр Сирський
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації