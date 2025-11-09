Удар по ЗСУ на Дніпропетровщині — Сирський пояснив, як РФ дізналася про місце

Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Російські окупанти 1 листопада завдали удару по місцю зібрання українських військових у Дніпропетровській області. Загарбники дізналися про це через зламаний груповий чат у соціальних мережах.

Про це повідомила телеведуча Алла Мазур, яка провела телефонну розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським у неділю, 9 листопада.

Удар по ЗСУ в Дніпропетровській області

Сирський висловив щире співчуття родинам загиблих захисників та сказав про серйозне внутрішнє розслідування, що триває паралельно зі справою ДБР.

"Проблема не тільки в тому, що порушено заборону на урочистості на фронті, сказав головнокомандувач. Знову був груповий чат у соцмережах, а це ігнорування банальних норм безпеки, бо саме зламавши мережі, найімовірніше, росіяни дізналися про зібрання, вважає Сирський", — розповіла Мазур.

Командиру, який організував збір, оголошено підозру — він перебуває під вартою.

Нагадаємо, 1 листопада окупанти атакували Дніпропетровщину, внаслідок чого загинули воїни ЗСУ. Крім того, є поранені.

Згодом стало відомо, що російський удар припав на центр населеного пункту, де немає жодних військових об’єктів.

Наразі відповідні служби проводять комунікацію з рідними та організаційні процедури щодо транспортування загиблих бійців.

А нещодавно командиру підрозділу безпілотних систем оголосили підозру через загибель воїнів у Дніпропетровській області.