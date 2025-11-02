Удар по Дніпропетровщині 1 листопада — загинули військові

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська 1 листопада завдали ракетно-дронового удару по Дніпропетровській області. Внаслідок цього загинули військові, також є поранені.

Про це повідомили в Угрупованні військ "Схід" 2 листопада.

Удар по Дніпропетровській області 1 листопада

У відомстві розповіли, що російські окупанти продовжують бити різними засобами ураження не тільки безпосередньо по позиціях Сил оборони України. Ворог атакує населені пункти у глибокому тилу та у районах наближених до лінії бойового зіткнення.

Так, 1 листопада завдали ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровської області. Під ворожим вогнем опинилися Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

"Внаслідок ворожого комбінованого удару є, на жаль, загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що на місці працюють відповідні правоохоронні органи. Тривають перевірки обставин щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень Головнокомандувача та Генерального штабу ЗСУ про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях.

В Угрупованні військ "Схід" висловили співчуття родинам загиблих військових та пообіцяли, що росіяни дорого заплатять за скоєне.

Скриншот допису Угруповання військ "Схід"

Нагадаємо, 2 листопада окупанти знову завдали масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок атак знеструмлено кілька областей.

Водночас Володимир Зеленський розповів, що за останній тиждень ворог випустив по українських містах майже 1 500 ударних дронів і понад 70 ракет. Були влучання по звичайних житлових будинках та цивільній інфраструктурі.