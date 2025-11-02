Удар по Днепропетровской области 1 ноября — погибли военные

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские войска 1 ноября нанесли ракетно-дроновой удар по Днепропетровской области. В результате этого погибли военные, также есть раненые.

Об этом сообщили в Группировке войск "Восток" 2 ноября.

Удар по Днепропетровской области 1 ноября

В ведомстве рассказали, что российские оккупанты продолжают бить различными средствами поражения не только непосредственно по позициям Сил обороны Украины. Враг атакует населенные пункты в глубоком тылу и в районах приближенных к линии боевого соприкосновения.

Так, 1 ноября нанесли ракетно-дронового удара по громадам Днепропетровской области. Под вражеским огнем оказались Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады.

"В результате вражеского комбинированного удара есть, к сожалению, погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Известно, что на месте работают соответствующие правоохранительные органы. Продолжаются проверки обстоятельств по соблюдению и выполнению требований распоряжений Главнокомандующего и Генерального штаба ВСУ о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрета (ограничения) размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности, а также размещения в непредназначенных для этого местах.

В Группировке войск "Восток" выразили соболезнования семьям погибших военных и пообещали, что россияне дорого заплатят за содеянное.

Скриншот сообщения Группировки войск "Восток"

Напомним, 2 ноября оккупанты снова нанесли массированные удары по энергетической инфраструктуре. В результате атак обесточены несколько областей.

В то же время Владимир Зеленский рассказал, что за последнюю неделю враг выпустил по украинским городам почти 1 500 ударных дронов и более 70 ракет. Были попадания по обычным жилым домам и гражданской инфраструктуре.