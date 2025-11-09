Удар по ВСУ в Днепропетровской области — Сырский объяснил, как РФ узнала о месте

Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Российские оккупанты 1 ноября нанесли удар по месту собрания украинских военных в Днепропетровской области. Захватчики узнали об этом через взломанный групповой чат в социальных сетях.

Об этом сообщила телеведущая Алла Мазур, которая провела телефонный разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским в воскресенье, 9 ноября.

Удар по ВСУ в Днепропетровской области

Сирский выразил искренние соболезнования семьям погибших защитников и сказал о серьезном внутреннем расследовании, которое продолжается параллельно с делом ГБР.

"Проблема не только в том, что нарушен запрет на торжества на фронте, сказал главнокомандующий. Опять был групповой чат в соцсетях, а это игнорирование банальных норм безопасности, потому что именно взломав сети, скорее всего, россияне узнали о собрании, считает Сырский", — рассказала Мазур.

Командиру, который организовал сбор, объявлено подозрение — он находится под стражей.

Напомним, 1 ноября оккупанты атаковали Днепропетровскую область, в результате чего погибли воины ВСУ. Кроме того, есть раненые.

Впоследствии стало известно, что российский удар пришелся на центр населенного пункта, где нет никаких военных объектов.

Сейчас соответствующие службы проводят коммуникацию с родными и организационные процедуры по транспортировке погибших бойцов.

А недавно командиру подразделения беспилотных систем объявили подозрение из-за гибели воинов в Днепропетровской области.