В бригаде, бойцы которой погибли после ракетного удара РФ, сообщили о ситуации — что известно

В 35 отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, где есть погибшие в результате удара оккупантов РФ по Днепропетровщине 1 ноября, сообщили о ситуации в настоящее время. В бригаде коммуницируют с родственниками погибших и организуют транспортировку тел украинских героев к местам захоронения.

В сообщении выражаются искренние соболезнования семьям погибших, а раненым желают как можно быстрее выздороветь. В бригаде отмечают, что попытки оккупантов РФ манипулировать на трагедии, якобы подразделение потеряло боеспособность — напрасны. Вся вина за гибель бойцов и гражданских лежит именно на оккупантах РФ и они за это поплатятся.

Также в сообщении отмечается, что сейчас в бригаде соответствующие службы проводят коммуникацию с родными и организационные процедуры по транспортировке погибших воинов. Также, продолжается содействие правоохранительным органам выяснять причины трагедии.

Напомним, 1 ноября оккупанты РФ войска нанесли очередной ракетно-дроновой удар по населенному пункту в Самаровском районе Днепропетровщины. Под атаку попали как жители села, так и военные.

Также сообщалось, что правоохранительные органы проводят следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии на Днепропетровщине. Некоторые должностные лица временно отстранены от службы до завершения расследования.