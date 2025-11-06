Відео
Україна
Удар по бійцях ЗСУ на Дніпропетровщині — повідомлення бригади

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 03:50
Оновлено: 03:52
У бригаді, бійці якої загинули після ракетного удару РФ, повідомили про ситуацію — що відомо
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: ДСНС

У 35 окремій бригаді морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського, де є загиблі в результаті удару окупантів РФ по Дніпропетровщині 1 листопада, повідомили про ситуацію на теперішній час. В бригаді комунікують з родичами загиблих та організовують транспортування тіл українських героїв до місць поховання.

Про це йдеться в повідомленні бригади у Facebook.

Про що інформують військові бригади

Удар по бійцях ЗСУ на Дніпропетровщині — повідомлення бригади - фото 1
Повідомлення 35 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського. Фото: Скриншот

У повідомленні висловлюються щирі співчуття родинам загиблих, а пораненим бажають якнайшвидше одужати. У бригаді зауважують, що спроби окупантів РФ маніпулювати на трагедії, нібито підрозділ втратив боєздатність — марні. Вся вина за загибель бійців та цивільних лежить саме на окупантах РФ і вони за це поплатяться.

Також у повідомленні наголошується, що зараз у бригаді відповідні служби проводять комунікацію з рідними та організаційні процедури щодо транспортування загиблих воїнів. Також, продовжується сприяння правоохоронним органам з'ясовувати причини трагедії. 

Нагадаємо, 1 листопада окупанти РФ війська завдали чергового ракетно-дронового удару по населеному пункту в Самарівському районі Дніпропетровщини. Під атаку потрапили як мешканці села, так і військові. 

Також повідомлялось, що правоохоронні органи проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії на Дніпропетровщині. Деяких посадових осіб тимчасово відсторонено від служби до завершення розслідування.

ЗСУ Дніпропетровська область війна в Україні атака ракетний удар загиблі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
