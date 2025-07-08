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Головна Армія Сирський підсумував успіхи ЗСУ за червень — деталі

Сирський підсумував успіхи ЗСУ за червень — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 16:58
Сирський розповів про ситуацію на фронті у червні
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

У вівторок, 8 липня, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підбив підсумки роботи українських військових за червень. Він зазначив, що за червень українською артилерією уражено майже три тисячі ворожих цілей.

Про це Олександр Сирський повідомив у Facebook.

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Сирський про ситуацію на фронті у червні

Генерал Сирський зазначив, що протягом червня російські окупанти намагалися розбалансувати українську оборону, збільшували інтенсивність та кількість ударів. А також прагнули розтягнути лінію бойового зіткнення.

Водночас задачею ЗСУ була стабілізація ситуації та стримування противника на загрозливих напрямках — насамперед Північнослобожанському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському. Саме там, за словами Головнокомандувача, ворог зосереджує свої основні зусилля, створив найбільшу концентрацію військ та, на жаль, відчутно переважає в силах і засобах.

"Противник послідовно збільшує кількість особового складу, задіяного в агресивній війні проти нашої країни, нарощує виробництво ракет і дронів. Відтак ми змушені вдаватися до симетричних та асиметричних ходів, шукати нові тактичні й технологічні рішення для протидії окупантам", — пояснив Сирський.

А також додав, що воїни ЗСУ хоробро стримують наступальні спроби ворога, влучно нищать особовий склад та техніку росіян, завдають ефективного ураження по військових та логістичних цілях агресора в глибині території РФ. І послідовно послаблюють виробничий потенціал росіян.

Сирський
Сирський під час наради. Фото: Сирський/Facebook
 

Сирський про успіхи ЗСУ за червень — деталі

За даними генерала Сирського, протягом червня захисники України виконали 115 вогневих завдань за напрямком DeepStrike. Крім того, українською артилерією уражено 2 864 цілі ворога.

Натомість росіяни за місяць в 1,6 раза збільшили кількість засобів повітряного напряму — ракет і дронів, випущених по території України. Водночас Силами оборони України уражено близько 4 тисяч цілей.

Як зазначив Головнокомандувач ЗСУ, серед пріоритетів — зміцнення та підвищення ефективності системи ППО.

"Війна з таким ворогом вимагає проведення мобілізації та рекрутингу. На цьому шляху є чимало проблемних питань, але головне в ході мобілізації — забезпечити нормальне ставлення до людей та належну підготовку.

На нараді проаналізували порушення порядку призову за мобілізацією в кількох регіонах. Виявили помилки та недоліки, які мають бути проаналізовані й виправлені", — поінформував Сирський.

А також зауважив, що фіксація зростання показників повернення із СЗЧ обнадіює.

Він розповів, що з огляду на нестабільність міжнародної ситуації, наразі триває пошук нових способів отримання та придбання озброєнь і військової техніки, розширення можливості її ремонту, модернізації додаткових елементів захисту.

"Незмінна вимога — розвиток напрямку ударних дронів, які компенсують частину номенклатури артилерійських снарядів. Попереду — новий складний місяць війни. Визначив конкретні завдання для зміцнення наших оборонних спроможностей", — резюмував Сирський.

Сирський
Скриншот повідомлення Сирського/Facebook

Нещодавно Сирський поділився кадрами, які він разом з іншими військовими детально обговорює ситуацію на одному зі складних напрямків фронту.

Також нещодавно генерал Сирський взяв участь у засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, де розповів про ситуацію на фронті.

ЗСУ війна в Україні Олександр Сирський ситуація на фронті бойові дії
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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