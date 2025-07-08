Сырский рассказал о ситуации на фронте в июне

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Во вторник, 8 июля, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский подвел итоги работы украинских военных за июнь. Он отметил, что за июнь украинской артиллерией поражено почти три тысячи вражеских целей.

Об этом Александр Сырский сообщил в Facebook.

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Генерал Сырский отметил, что в течение июня российские оккупанты пытались разбалансировать украинскую оборону, увеличивали интенсивность и количество ударов. А также стремились растянуть линию боевого соприкосновения.

В то же время задачей ВСУ была стабилизация ситуации и сдерживание противника на угрожающих направлениях — прежде всего Северослобожанском, Добропольском, Покровском и Новопавловском. Именно там, по словам Главнокомандующего, враг сосредоточивает свои основные усилия, создал наибольшую концентрацию войск и, к сожалению, ощутимо преобладает в силах и средствах.

"Противник последовательно увеличивает количество личного состава, задействованного в агрессивной войне против нашей страны, наращивает производство ракет и дронов. Поэтому мы вынуждены прибегать к симметричным и асимметричным ходам, искать новые тактические и технологические решения для противодействия оккупантам", — пояснил Сырский.

А также добавил, что воины ВСУ храбро сдерживают наступательные попытки врага, метко уничтожают личный состав и технику россиян, наносят эффективное поражение по военным и логистическим целям агрессора в глубине территории РФ. И последовательно ослабляют производственный потенциал россиян.

Сырский во время совещания. Фото: Сырский/Facebook

Сырский об успехах ВСУ за июнь — детали

По данным генерала Сырского, в течение июня защитники Украины выполнили 115 огневых задач по направлению DeepStrike. Кроме того, украинской артиллерией поражено 2 864 цели врага.

Зато россияне за месяц в 1,6 раза увеличили количество средств воздушного направления — ракет и дронов, выпущенных по территории Украины. В то же время Силами обороны Украины поражено около 4 тысяч целей.

Как отметил Главнокомандующий ВСУ, среди приоритетов — укрепление и повышение эффективности системы ПВО.

"Война с таким врагом требует проведения мобилизации и рекрутинга. На этом пути есть немало проблемных вопросов, но главное в ходе мобилизации — обеспечить нормальное отношение к людям и надлежащую подготовку.

На совещании проанализировали нарушения порядка призыва по мобилизации в нескольких регионах. Выявили ошибки и недостатки, которые должны быть проанализированы и исправлены", — сообщил Сырский.

А также отметил, что фиксация роста показателей возвращения из СЗЧ обнадеживает.

Он рассказал, что учитывая нестабильность международной ситуации, сейчас идет поиск новых способов получения и приобретения вооружений и военной техники, расширение возможности ее ремонта, модернизации дополнительных элементов защиты.

"Неизменное требование — развитие направления ударных дронов, которые компенсируют часть номенклатуры артиллерийских снарядов. Впереди — новый сложный месяц войны. Определил конкретные задачи для укрепления наших оборонительных возможностей", — резюмировал Сырский.

Скриншот сообщения Сырского/Facebook

Недавно Сырский поделился кадрами, на которых он вместе с другими военными подробно обсуждает ситуацию на одном из сложных направлений фронта.

Также недавно генерал Сырский принял участие в заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, где рассказал о ситуации на фронте.