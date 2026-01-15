Сирський підсумував 2025 рік — реформи, дрони та втрати ворога

Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підсумував діяльність армії минулого року. За його словами, бойові дії не зупиняють реформ та змін у ЗСУ. Крім того, війна вимагає постійного розвитку, технологізації та нових рішень.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у четвер, 15 січня.

Реклама

Читайте також:

Діяльність ЗСУ у 2025 році

Корпусна реформа

Сирський розповів, що за минулий рік було сформовано 16 корпусів. Наразі триває наступний етап — там, де дозволяє обстановка, здійснюється перегрупування бригад, аби корпуси отримали свої комплекти військ у визначених смугах відповідальності.

Безпілотні сили

Крім того, упродовж минулого року вдалося суттєво наростити дронову складову. Йдеться про Сили безпілотних систем та інші види військ.

"У 2025 році створено Безпілотні сили ППО Повітряних Сил ЗСУ. Уже розгорнуто три ешелони перехоплення "шахедів", — розповів Сирський.

Нові війська

Головнокомандувач ЗСУ повідомив про формування Кіберсил та Штурмових військ.

Втрати противника

Влітку 2025 року вдалося подолати мільйонний рубіж, а станом на кінець року кількість знешкоджених окупантів перевищила 1,2 млн осіб.

Deep Strike

У глибині Росії уражено 719 цілей. Це завдало Росії збитків у воєнній та воєнно-економічній сферах на суму близько 15 млрд доларів.

Захист неба

За 2025 рік противник здійснив 624 ракетно-авіаційні удари, з них 52 — масовані. Завдяки силам ППО було знищено та знешкоджено:

27 367 "шахедів"/"гераней";

916 крилатих ракет;

164 балістичні та гіперзвукові ракети;

207 КАБів.

Сирський наголосив, що варто також посилювати роботу на напрямках мінно-вибухових загороджень та облаштування антидронового захисту.

"Повномасштабна війна триває вже майже чотири роки. Ми знаємо проблеми — і працюємо над їхнім розв’язанням. Визначив завдання на 2026 рік для всіх органів військового управління. Цей рік також буде важким, але ми обов’язково подолаємо і труднощі, і російського агресора. Щиро дякую українським солдатам, сержантам і офіцерам, які самовіддано тримають фронт і знищують споконвічного ворога", — додав головнокомандувач ЗСУ.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що відбувається на усіх напрямках фронту 15 січня.

Раніше Сирський повідомив, що минулого року Росія хотіла захопили Одесу та позбавити Україну виходу до моря.