Сырский подвел итоги 2025 года — реформы, дроны и потери врага

Сырский подвел итоги деятельности ВСУ в 2025 году
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский подытожил деятельность армии в прошлом году. По его словам, боевые действия не останавливают реформ и изменений в ВСУ. Кроме того, война требует постоянного развития, технологизации и новых решений.
Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в четверг, 15 января.
Деятельность ВСУ в 2025 году
- Корпусная реформа
Сырский рассказал, что за прошлый год было сформировано 16 корпусов. Сейчас идет следующий этап — там, где позволяет обстановка, осуществляется перегруппировка бригад, чтобы корпуса получили свои комплекты войск в определенных полосах ответственности.
- Беспилотные силы
Кроме того, в течение прошлого года удалось существенно нарастить беспилотную составляющую. Речь идет о Силах беспилотных систем и других видах войск.
"В 2025 году созданы Беспилотные силы ПВО Воздушных Сил ВСУ. Уже развернуто три эшелона перехвата "шахедов", — рассказал Сырский.
- Новые войска
Главнокомандующий ВСУ сообщил о формировании Киберсил и Штурмовых войск.
- Потери противника
Летом 2025 года удалось преодолеть миллионный рубеж, а по состоянию на конец года количество обезвреженных оккупантов превысило 1,2 млн человек.
- Deep Strike
В глубине России поражено 719 целей. Это нанесло России ущерб в военной и военно-экономической сферах на сумму около 15 млрд долларов.
- Защита неба
За 2025 год противник совершил 624 ракетно-авиационных удара, из них 52 — массированные. Благодаря силам ПВО было уничтожено и обезврежено:
- 27 367 "шахедов"/"гераней";
- 916 крылатых ракет;
- 164 баллистические и гиперзвуковые ракеты;
- 207 КАБов.
Сырский отметил, что следует также усиливать работу на направлениях минно-взрывных заграждений и обустройства антидроновой защиты.
"Полномасштабная война продолжается уже почти четыре года. Мы знаем проблемы — и работаем над их решением. Определил задачи на 2026 год для всех органов военного управления. Этот год также будет тяжелым, но мы обязательно преодолеем и трудности, и российского агрессора. Спасибо украинским солдатам, сержантам и офицерам, которые самоотверженно держат фронт и уничтожают исконного врага", — добавил главнокомандующий ВСУ.
