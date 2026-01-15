Видео
Україна
Видео

Сырский подвел итоги деятельности ВСУ в 2025 году

Сырский подвел итоги деятельности ВСУ в 2025 году

Дата публикации 15 января 2026 13:41
Сырский подвел итоги 2025 года — реформы, дроны и потери врага
Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский подытожил деятельность армии в прошлом году. По его словам, боевые действия не останавливают реформ и изменений в ВСУ. Кроме того, война требует постоянного развития, технологизации и новых решений.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в четверг, 15 января.

Читайте также:

Деятельность ВСУ в 2025 году

  • Корпусная реформа

Сырский рассказал, что за прошлый год было сформировано 16 корпусов. Сейчас идет следующий этап — там, где позволяет обстановка, осуществляется перегруппировка бригад, чтобы корпуса получили свои комплекты войск в определенных полосах ответственности.

  • Беспилотные силы

Кроме того, в течение прошлого года удалось существенно нарастить беспилотную составляющую. Речь идет о Силах беспилотных систем и других видах войск.

"В 2025 году созданы Беспилотные силы ПВО Воздушных Сил ВСУ. Уже развернуто три эшелона перехвата "шахедов", — рассказал Сырский.

  • Новые войска

Главнокомандующий ВСУ сообщил о формировании Киберсил и Штурмовых войск.

  • Потери противника

Летом 2025 года удалось преодолеть миллионный рубеж, а по состоянию на конец года количество обезвреженных оккупантов превысило 1,2 млн человек.

  • Deep Strike

В глубине России поражено 719 целей. Это нанесло России ущерб в военной и военно-экономической сферах на сумму около 15 млрд долларов.

  • Защита неба

За 2025 год противник совершил 624 ракетно-авиационных удара, из них 52 — массированные. Благодаря силам ПВО было уничтожено и обезврежено:

  • 27 367 "шахедов"/"гераней";
  • 916 крылатых ракет;
  • 164 баллистические и гиперзвуковые ракеты;
  • 207 КАБов.

Сырский отметил, что следует также усиливать работу на направлениях минно-взрывных заграждений и обустройства антидроновой защиты.

"Полномасштабная война продолжается уже почти четыре года. Мы знаем проблемы — и работаем над их решением. Определил задачи на 2026 год для всех органов военного управления. Этот год также будет тяжелым, но мы обязательно преодолеем и трудности, и российского агрессора. Спасибо украинским солдатам, сержантам и офицерам, которые самоотверженно держат фронт и уничтожают исконного врага", — добавил главнокомандующий ВСУ.

null
Пост Сырского. Фото: скриншот
null
Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на всех направлениях фронта 15 января.

Ранее Сырский сообщил, что в прошлом году Россия хотела захватить Одессу и лишить Украину выхода к морю.

война ВСУ Украина армия Александр Сырский
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
