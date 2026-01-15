РФ усилила авиаудары — ВСУ отбили атаки на большинстве направлений

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают удерживать позиции и сдерживать наступательные действия противника, нанося ему ощутимые потери вдоль всей линии фронта. Тем временем российские войска нарастили авиаатаки.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Что известно о боевых действиях на фронте в течение минувших суток

По данным сводки, в течение суток зафиксировано 132 боевых столкновения. Российские войска резко нарастили применение авиации и беспилотников. Захватчики нанесли 63 авиационных ударов, использовав 154 управляемые авиабомбы. Параллельно враг задействовал 8087 дронов-камикадзе и совершил 3999 обстрелов позиций украинских подразделений и населенных пунктов, из которых 41 удар был нанесен из реактивных систем залпового огня.

Под авиационные удары попали районы населенных пунктов Гавриловка на Днепропетровщине, а также Староукраинка, Рождественка, Долинка, Барвиновка, Любицкое, Железнодорожное и Таврическое в Запорожской области.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения личного состава противника и уничтожили шесть артиллерийских систем оккупантов.

Что происходит на ключевых направлениях фронта

На северо-востоке страны, в частности на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, украинские военные отбили одну атаку противника. Там враг нанес один авиаудар с использованием двух авиабомб и совершил 111 обстрелов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении российские подразделения 14 раз пытались прорвать оборону в районах Волчанска и Зеленого, а также в направлениях Графского, Волчанских Хуторов и Круглого, однако без успеха.

Купянское направление фронта. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении зафиксировано три попытки наступления в сторону Петропавловки, Песчаного и Боровой. Значительную активность противник проявлял и на Лиманском направлении, где совершил 12 атак вблизи Заречного, Карповки, Новоселовки и Торского, а также в направлениях Ставков, Дробышево и Дибровы.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Славянском направлении украинские защитники отбили шесть атак в районах Федоровки и Свято-Покровского и на подступах к Закитному. На Краматорском направлении наступательных действий со стороны российских войск не зафиксировано.

Сложной оставалась ситуация на Константиновском направлении, где враг совершил 15 атак в районах Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополье и Щербиновки, а также в направлениях Софиевки, Новопавловки и Торского.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении украинские подразделения остановили 25 штурмовых действий противника вблизи Нового Шахового, Никаноровки, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Филиала и на подступах к Дорожному, Родинскому, Гришиному и Новопавловке.

На Александровском направлении российские войска осуществили 11 атак в районах Январского и Злагоды, а также в направлениях Ивановки и Нового Запорожья. На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 20 атак в районе Гуляйполя и в направлениях Доброполья, Зеленого и Святопетровки. На Ореховском направлении зафиксировано две атаки вблизи Приморского и в направлении Павловки. На Приднепровском направлении, а также на Волынском и Полесском, наступательных действий врага не зафиксировано, признаков формирования ударных группировок не обнаружено.

За минувшие сутки потери российской армии составили 1150 человек. Украинские военные уничтожили семь танков, две боевые бронированные машины, 84 артиллерийские системы, восемь реактивных систем залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 929 беспилотников оперативно-тактического уровня и 187 единиц автомобильной техники противника.

