РФ посилила авіаудари — ЗСУ відбили атаки на більшості напрямків

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують утримувати позиції та стримувати наступальні дії противника, завдаючи йому відчутних втрат уздовж усієї лінії фронту. Тим часом російські війська наростили авіаатаки.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Що відомо про бойові дії на фронті впродовж минулої доби

За даними зведення, протягом доби зафіксовано 132 бойових зіткнення. Російські війська різко наростили застосування авіації та безпілотників. Загарбники завдали 63 авіаційних ударів, використавши 154 керовані авіабомби. Паралельно ворог задіяв 8087 дронів-камікадзе та здійснив 3999 обстрілів позицій українських підрозділів і населених пунктів, з яких 41 удар було нанесено з реактивних систем залпового вогню.

Під авіаційні удари потрапили райони населених пунктів Гаврилівка на Дніпропетровщині, а також Староукраїнка, Різдвянка, Долинка, Барвінівка, Любицьке, Залізничне й Таврійське у Запорізькій області.

У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили два райони зосередження особового складу противника та знищили шість артилерійських систем окупантів.

Що відбувається на ключових напрямках фронту

На північному сході країни, зокрема на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, українські військові відбили одну атаку противника. Там ворог завдав одного авіаудару з використанням двох авіабомб і здійснив 111 обстрілів, у тому числі три — з реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку російські підрозділи 14 разів намагалися прорвати оборону в районах Вовчанська та Зеленого, а також у напрямках Графського, Вовчанських Хуторів і Круглого, однак без успіху.

Куп'янський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку зафіксовано три спроби наступу в бік Петропавлівки, Піщаного та Борової. Значну активність противник проявляв і на Лиманському напрямку, де здійснив 12 атак поблизу Зарічного, Карпівки, Новоселівки та Торського, а також у напрямках Ставків, Дробишевого й Діброви.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Слов'янському напрямку українські захисники відбили шість атак у районах Федорівки та Свято-Покровського і на підступах до Закітного. На Краматорському напрямку наступальних дій з боку російських військ не зафіксовано.

Складною залишалася ситуація на Костянтинівському напрямку, де ворог здійснив 15 атак у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля та Щербинівки, а також у напрямках Софіївки, Новопавлівки й Торського.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку українські підрозділи зупинили 25 штурмових дій противника поблизу Нового Шахового, Никанорівки, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Філії та на підступах до Дорожнього, Родинського, Гришиного й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку російські війська здійснили 11 атак у районах Січневого та Злагоди, а також у напрямках Іванівки й Нового Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 20 атак у районі Гуляйполя та в напрямках Добропілля, Зеленого й Святопетрівки. На Оріхівському напрямку зафіксовано дві атаки поблизу Приморського та в напрямку Павлівки. На Придніпровському напрямку, а також на Волинському й Поліському, наступальних дій ворога не зафіксовано, ознак формування ударних угруповань не виявлено.

За минулу добу втрати російської армії склали 1150 осіб. Українські військові знищили сім танків, дві бойові броньовані машини, 84 артилерійські системи, вісім реактивних систем залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 929 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 187 одиниць автомобільної техніки противника.

Нагадаємо, стало відомо, що російські війська посилили штурми на одному з напрямків.

Також погодні умови вплинули на бойові дії та змусили окупантів змінити тактику бою.