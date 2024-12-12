Ситуація у Покровську — Сирський заявив про важкі бої, Росія хоче прорвати оборону

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

На Покровському напрямку тривають жорсткі бої. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону українських військ.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram.

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Сирський відвідав військових 38-ї окремої бригади морської піхоти на Покровському напрямку. Генерал зазначив, що на цій ділянці фронту бої мають виключно жорсткий характер.

"На цей час на Покровському напрямку тривають бої з переважаючим, насамперед, у живій силі противником. Доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів. Бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ", — йдеться у повідомленні.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, зараз основним завданням є зміцнення оборони на цьому напрямку.

"У таких умовах наша головне завдання — посилити оборону, зокрема, забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням", — додав Сирський.

Він наголосив, що українські воїни проявляють надзвичайну стійкість та завдають ворогу значних втрат.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав, як ЗСУ знищують росіян на фронті.

Також генерал привітав українських воїнів із Днем Сухопутних військ. У своєму зверненні він висловив вдячність піхотинцям, артилеристам, танкістам, армійським авіаторам та всім представникам Сухопутних військ, наголосивши на їхній важливій ролі у захисті держави.