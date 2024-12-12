Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Сирський оцінив обстановку на фронті, побувавши під Покровськом arrow

Сирський оцінив обстановку на фронті, побувавши під Покровськом

12 грудня 2024 09:35
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Ситуація у Покровську — Сирський заявив про важкі бої, Росія хоче прорвати оборону
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

На Покровському напрямку тривають жорсткі бої. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону українських військ

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram.

Читайте також:

Що відбувається на Покровському напрямку

Сирський відвідав військових 38-ї окремої бригади морської піхоти на Покровському напрямку. Генерал зазначив, що на цій ділянці фронту бої мають виключно жорсткий характер.

"На цей час на Покровському напрямку тривають бої з переважаючим, насамперед,  у живій силі противником. Доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів. Бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ", — йдеться у повідомленні.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, зараз основним завданням є зміцнення оборони на цьому напрямку.

"У таких умовах наша головне завдання посилити оборону, зокрема, забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням", — додав Сирський.

Він наголосив, що українські воїни проявляють надзвичайну стійкість та завдають ворогу значних втрат.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав, як ЗСУ знищують росіян на фронті.

Також генерал привітав українських воїнів із Днем Сухопутних військ. У своєму зверненні він висловив вдячність піхотинцям, артилеристам, танкістам, армійським авіаторам та всім представникам Сухопутних військ, наголосивши на їхній важливій ролі у захисті держави.

ЗСУ Донецька область війна в Україні Олександр Сирський Покровськ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК