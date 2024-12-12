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Сырский оценил обстановку на фронте, побывав под Покровском

12 декабря 2024 09:35
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Ситуация в Покровске — Сырский заявил о тяжелых боях, Россия хочет прорвать оборону
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

На Покровском направлении продолжаются жесткие бои. Российские оккупанты бросают все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону украинских войск.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в Telegram.

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Сырский посетил военных 38-й отдельной бригады морской пехоты на Покровском направлении. Генерал отметил, что на этом участке фронта бои носят исключительно жесткий характер.

"В настоящее время на Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником. Приходится принимать нестандартные решения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов. Бои носят исключительно жесткий характер. Российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск", — говорится в сообщении.

По словам Главнокомандующего ВСУ, сейчас основной задачей являеться укрепление обороны на этом направлении.

"В таких условиях наша главная задача — усилить оборону, в частности обеспечить подразделения достаточным количеством боеприпасов и их постоянным подвозом", — добавил Сырский.

Он подчеркнул, что украинские воины проявляют чрезвычайную стойкость и наносят врагу значительные потери.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал, как ВСУ уничтожают россиян на фронте.

Также генерал поздравил украинских воинов с Днем Сухопутных войск. В своем обращении он выразил благодарность пехотинцам, артиллеристам, танкистам, армейским авиаторам и всем представителям Сухопутных войск, отметив их важную роль в защите государства.

ВСУ Донецкая область война в Украине Александр Сырский Покровск

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