Ситуация в Покровске — Сырский заявил о тяжелых боях, Россия хочет прорвать оборону

Сырский оценил обстановку на фронте, побывав под Покровском
На Покровском направлении продолжаются жесткие бои. Российские оккупанты бросают все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону украинских войск.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в Telegram.
Что происходит на Покровском направлении
Сырский посетил военных 38-й отдельной бригады морской пехоты на Покровском направлении. Генерал отметил, что на этом участке фронта бои носят исключительно жесткий характер.
"В настоящее время на Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником. Приходится принимать нестандартные решения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов. Бои носят исключительно жесткий характер. Российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск", — говорится в сообщении.
По словам Главнокомандующего ВСУ, сейчас основной задачей являеться укрепление обороны на этом направлении.
"В таких условиях наша главная задача — усилить оборону, в частности обеспечить подразделения достаточным количеством боеприпасов и их постоянным подвозом", — добавил Сырский.
Он подчеркнул, что украинские воины проявляют чрезвычайную стойкость и наносят врагу значительные потери.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал, как ВСУ уничтожают россиян на фронте.
Также генерал поздравил украинских воинов с Днем Сухопутных войск. В своем обращении он выразил благодарность пехотинцам, артиллеристам, танкистам, армейским авиаторам и всем представителям Сухопутных войск, отметив их важную роль в защите государства.
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