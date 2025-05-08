Сирський поговорив із головою Військового комітету ЄС генералом Робертом Брігером

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сирський/Telegram

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів розмову у форматі відеоконференцзв’язку з головою Військового комітету Європейського Союзу генералом Робертом Брігером. Під час спілкування сторони обговорили ситуацію на полі бою в Україні.

Про це Сирський повідомив у четвер, 8 травня, у Telegram.

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Під час спілкування з Брігером Сирський подякував особисто очільнику Військового комітету ЄС та загалом Європейському Союзу за військову допомогу Україні.

Окремо Головнокомандувач ЗСУ підкреслив важливість нарощення ініціативи Євросоюзу щодо постачання боєприпасів та засобів ППО.

Під час розмови Сирський виклав своє бачення поточної ситуації на лінії бойового зіткнення протяжністю близько 1100 км.

Водночас очільник ЗСУ зазначив, що в цих непростих умовах Україна проводить реорганізацію управління Збройних сил та переходить на корпусну структуру, яка покликана покращити керованість наших військ як в обороні, так і в наступі, з використанням новітніх способів збройної боротьби.

Сирський розмовляє з Брігером. Фото: Сирський/Telegram

"Зміни безпекової та оперативної обстановки вимагають постійних зусиль для поліпшення бойового застосування та інших напрямків діяльності ЗС України. Однією з таких сфер є підготовка ЗСУ, яку дієво підтримують наші міжнародні партнери", — наголосив Сирський.

Також він додав, що обговорив із головою Військового комітету Євросоюзу пропозиції щодо оптимізації та розширення співпраці на цьому напрямку.

Зокрема, під час розмови Сирський наголосив, що Україна прагне до миру та розглядає всі формати шляхів до нього. Але Росія продовжує блокувати нашу базову пропозицію — припинення вогню на термін 30 днів.

"Тому принциповість і єдність наших міжнародних партнерів критично важливі для досягнення справедливого та довготривалого миру. Лише тверда, консолідована позиція міжнародної спільноти може змусити Росію зупинити війну на сході Європи та унеможливити подальшу агресію щодо інших країн", — резюмував Головнокомандувач ЗСУ.

Скриншот повідомлення Сирського/Facebook

Нагадаємо, що Сирський назвав втрати військ РФ від початку травня 2025 року.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ назвав кількість боїв на фронті з початку травня цього року.