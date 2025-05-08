Сырский поговорил с председателем Военного комитета ЕС генералом Робертом Бригером

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Сырский/Telegram

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел разговор в формате видеоконференцсвязи с председателем Военного комитета Европейского Союза генералом Робертом Бригером. Во время общения стороны обсудили ситуацию на поле боя в Украине.

Об этом Сырский сообщил в четверг, 8 мая, в Telegram.

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Во время общения с Бригером Сырский поблагодарил лично главу Военного комитета ЕС и в целом Европейский Союз за военную помощь Украине.

Отдельно Главнокомандующий ВСУ подчеркнул важность наращивания инициативы Евросоюза по поставкам боеприпасов и средств ПВО.

Во время разговора Сырский изложил свое видение текущей ситуации на линии боевого соприкосновения протяженностью около 1100 км.

В то же время глава ВСУ отметил, что в этих непростых условиях Украина проводит реорганизацию управления Вооруженных сил и переходит на корпусную структуру, которая призвана улучшить управляемость наших войск как в обороне, так и в наступлении, с использованием новейших способов вооруженной борьбы.

Сырский разговаривает с Бригером. Фото: Сырский/Telegram

"Изменения безопасности и оперативной обстановки требуют постоянных усилий для улучшения боевого применения и других направлений деятельности ВС Украины. Одной из таких сфер является подготовка ВСУ, которую действенно поддерживают наши международные партнеры", — подчеркнул Сырский.

Также он добавил, что обсудил с председателем Военного комитета Евросоюза предложения по оптимизации и расширению сотрудничества на этом направлении.

В частности, во время разговора Сырский отметил, что Украина стремится к миру и рассматривает все форматы путей к нему. Но Россия продолжает блокировать наше базовое предложение — прекращение огня на срок 30 дней.

"Поэтому принципиальность и единство наших международных партнеров критически важны для достижения справедливого и долговременного мира. Только твердая, консолидированная позиция международного сообщества может заставить Россию остановить войну на востоке Европы и исключить дальнейшую агрессию в отношении других стран", — резюмировал Главнокомандующий ВСУ.

Скриншот сообщения Сырского/Facebook

Напомним, что Сырский назвал потери войск РФ с начала мая 2025 года.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ назвал количество боев на фронте с начала мая этого года.