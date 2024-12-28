Війна в Україні — Сирський назвав втрати росіян протягом 2024 року

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram/Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ провів нараду щодо підсумків діяльності Збройних Сил України за 2024 рік. Обговорили ситуацію на різних напрямках фронту, роботу різних напрямків сил оборони. Крім того, під час наради йшлося про мобілізацію та способи протидії правопорушенням.

Про це Олександр Сирський повідомив в Telegram у суботу, 28 грудня.

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Як зазначив Головнокомандувач ЗСУ, 2024 рік був складним випробуванням міцності українців. Однак, попри все, Україна вистояла та продовжує боротьбу — стриму величезну кількість переважаючих сил ворога та зберігають контроль над стратегічно важливими ділянками. Зокрема, за словами Сирського, Україна утримує контроль над західною частиною Чорного моря, скорочує військовий та промисловий потенціал ворога.

"Нищимо агресора всіма можливими засобами. Так, від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими та пораненими. Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну. Загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових", — зазначив Сирський.

Повідомлення Олександра Сирського. Фото: скриншот

Саме у 2024 році у Збройних Силах України було створено Сили безпілотних систем. Наразі працюють над розвитком цього напрямку. У порівнянні з минулим роком обсяги постачання безпілотних систем до підрозділів збільшилися у 19 разів.

"Кількість уражених та знищених цілей противника зросла в 3,7 раза", — зауважив Головнокомандувач ЗСУ.

Також у 2024 році в Україні зміни стосувались і мобілізації. Зокрема, збільшили терміни базової підготовки тих, хто долучився до армії.

"Адже якісна підготовка є умовою збереження життів наших воїнів, на чому наголошую постійно", — зазначив Сирський.

Крім того, визначили пріоритети на наступний рік. Головнокомандувач ЗСУ поставив конкретні завдання командуванням та управлінням.

Нагадаємо, Олександр Сирський провів підсумкову річну наразі з питань підготовки військовослужбовців. Визначили, що підготовка новобранців до участі в бойових діях має тривати два місяці.

Наразі на території України перебувають близько 600 тисяч російських військових. Москва хоче збільшити чисельність армії.