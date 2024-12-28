Яка кількість російських військових на війні в Україні — у ГУР розкрили цифри

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE

На території України перебувають близько 600 тисяч російських військових. Москва хоче збільшити чисельність армії.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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За словами Юсова, путінський режим вже втретє з початку повномасштабного вторгнення видав розпорядження про збільшення чисельності своїх військ. Однак мобілізаційні заходи РФ спрямовані переважно на компенсацію колосальних втрат, яких російська армія зазнає під час окупації українських територій.

"Втрати агресора постійно зростають, адже українські сили безпеки та оборони ефективно нищать ворога", — наголосив він.

Представник ГУР також зазначив, що мета російського керівництва — залякування та демотивація українців шляхом поширення інформації про збільшення військ. Однак, за словами розвідника, чисельність окупантів на території України наразі залишається стабільною, а нові поповнення лише компенсують втрати, яких зазнає російська армія.

Нагадаємо, представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв'ю Новини.LIVE розповів, які успішні операції вдалося провести розвідці у 2024-му році. Також він спрогнозував, чи варто очікувати нових ударів "Орєшніком".