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В ГУР сказали, какое количество военных РФ находится в Украине

28 декабря 2024 11:14
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Какое количество российских военных на войне в Украине — в ГУР раскрыли цифры
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

На территории Украины находятся около 600 тысяч российских военных. Москва хочет еще увеличить численность армии.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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По словам Юсова, путинский режим уже в третий раз с начала полномасштабного вторжения издал распоряжение об увеличении численности своих войск. Однако мобилизационные меры РФ направлены преимущественно на компенсацию колоссальных потерь, которые российская армия несет во время оккупации украинских территорий.

"Потери агрессора постоянно растут, поскольку украинские силы безопасности и обороны эффективно уничтожают врага", — подчеркнул он.

Представитель ГУР также отметил, что цель российского руководства — запугивание и демотивация украинцев посредством распространения информации об увеличении войск. Однако, по словам разведчика, численность оккупантов на территории Украины на данный момент остается стабильной, а новые пополнения лишь компенсируют потери, которые несет российская армия.

Напомним, представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью Новини.LIVE рассказал, какие успешные операции удалось провести разведке в 2024 году. Также он спрогнозировал, стоит ли ожидать новых ударов "Орешником".

разведка россияне война в Украине ГУР Андрей Юсов русские солдаты

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