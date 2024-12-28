Война в Украине — Сырский назвал потери россиян в течение 2024 года

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Telegram/Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ провел совещание по итогам деятельности Вооруженных Сил Украины за 2024 год. Обсудили ситуацию на разных направлениях фронта, работу различных направлений сил обороны. Кроме того, во время совещания речь шла о мобилизации и способах противодействия правонарушениям.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в субботу, 28 декабря.

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Как отметил Главнокомандующий ВСУ, 2024 год был сложным испытанием прочности украинцев. Однако, несмотря на все, Украина выстояла и продолжает борьбу — сдерживает огромное количество превосходящих сил врага и сохраняет контроль над стратегически важными участками. В частности, по словам Сырского, Украина удерживает контроль над западной частью Черного моря, сокращает военный и промышленный потенциал врага.

"Уничтожаем агрессора всеми возможными средствами. Так, с начала 2024 года общие потери задействованных в наступлении оккупантов уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными. То есть в этом году россияне заплатили самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину. Общие потери врага за все это время составляют примерно 785 тысяч военных", — отметил Сырский.

Сообщение Александра Сырского. Фото: скриншот

Именно в 2024 году в Вооруженных Силах Украины были созданы Силы беспилотных систем. Сейчас работают над развитием этого направления. По сравнению с прошлым годом объемы поставок беспилотных систем в подразделения увеличились в 19 раз.

"Количество пораженных и уничтоженных целей противника выросло в 3,7 раза", — отметил Главнокомандующий ВСУ.

Также в 2024 году в Украине изменения касались и мобилизации. В частности, увеличили сроки базовой подготовки тех, кто присоединился к армии.

"Ведь качественная подготовка является условием сохранения жизней наших воинов, что подчеркиваю постоянно", — отметил Сырский.

Кроме того, определили приоритеты на следующий год. Главнокомандующий ВСУ поставил конкретные задачи командованием и управлением.

Напомним, Александр Сырский провел итоговое годовое совещание по вопросам подготовки военнослужащих. Определили, что подготовка новобранцев к участию в боевых действиях должна длиться два месяца.

В настоящее время на территории Украины находятся около 600 тысяч российских военных. Москва хочет увеличить численность армии.