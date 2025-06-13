Росія втратила 1 млн солдатів — Сирський нагородив воїнів ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагороджує воїна. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив українських військових, які доклали чимало зусиль, щоб втрати росіян у війні проти України перевищили 1 млн осіб. Також він обговорив з ними застосування нового озброєння.

Про це Сирський написав у своєму Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Нагородження воїнів ЗСУ в честь втрат 1 млн солдатів РФ

"Піт українських захисників, їхня кров, їхні зусилля, професійність і ефективність — ось що забезпечили цей неймовірний результат — 1 мільйон загальних втрат ворожої армії", — пише головнокомандувач ЗСУ.

Також він перерахував воїнів, з якими зустрівся і на чиєму рахунку чимало знищених росіян, їх техніки та озброєння. Зокрема, це:

пілот армійської авіації майор Руслан Дегтярьов;

представник танкових військ старший сержант Андрій Шеврікуко;

протитанкіст сержант Володимир Тесля;

оператор ударних БпАК солдат Андрій Хом’як.

Сирський розповів, що нагородив їх найвищою почесною відзнакою Головнокомандувача ЗСУ — "Хрестом заслуги".

Нагорода "Хрест заслуги". Фото: Сирський/Telegram

"Поспілкувався з хлопцями щодо їхньої служби, застосування нових технологій та зразків зброї. Подякував за неоціненний внесок у знищення російських окупантів, їхньої військової техніки та озброєння. Рухаємося далі. Слава Україні! Героям слава!", — резюмував Сирський.

Нагадаємо, днями головнокомандувач ЗСУ показав відео, як українська армія вправно знищує окупантів.

Також ми писали, що за словами Сирського, у травні ЗСУ за допомогою дронів уразили та знищили понад 89 тисяч ворожих цілей.