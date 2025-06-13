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Головна Армія Сирський нагородив воїнів ЗСУ в честь 1 млн втрат росіян

Сирський нагородив воїнів ЗСУ в честь 1 млн втрат росіян

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Дата публікації: 13 червня 2025 00:30
Росія втратила 1 млн солдатів — Сирський нагородив воїнів ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагороджує воїна. Фото: t.me/osirskiy
Ключові моменти Нагородження воїнів ЗСУ в честь втрат 1 млн солдатів РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив українських військових, які доклали чимало зусиль, щоб втрати росіян у війні проти України перевищили 1 млн осіб. Також він обговорив з ними застосування нового озброєння.

Про це Сирський написав у своєму Telegram-каналі.

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Нагородження воїнів ЗСУ в честь втрат 1 млн солдатів РФ

"Піт українських захисників, їхня кров, їхні зусилля, професійність і ефективність — ось що забезпечили цей неймовірний результат — 1 мільйон загальних втрат ворожої армії", — пише головнокомандувач ЗСУ.

Також він перерахував воїнів, з якими зустрівся і на чиєму рахунку чимало знищених росіян, їх техніки та озброєння. Зокрема, це:

  • пілот армійської авіації майор Руслан Дегтярьов;
  • представник танкових військ старший сержант Андрій Шеврікуко;
  • протитанкіст сержант Володимир Тесля;
  • оператор ударних БпАК солдат Андрій Хом’як.

Сирський розповів, що нагородив їх найвищою почесною відзнакою Головнокомандувача ЗСУ — "Хрестом заслуги".

Сирський нагородив воїнів ЗСУ в честь 1 млн втрат росіян - фото 1
Нагорода "Хрест заслуги". Фото: Сирський/Telegram

"Поспілкувався з хлопцями щодо їхньої служби, застосування нових технологій та зразків зброї. Подякував за неоціненний внесок у знищення російських окупантів, їхньої військової техніки та озброєння. Рухаємося далі. Слава Україні! Героям слава!", — резюмував Сирський.

Нагадаємо, днями головнокомандувач ЗСУ показав відео, як українська армія вправно знищує окупантів.

Також ми писали, що за словами Сирського, у травні ЗСУ за допомогою дронів уразили та знищили понад 89 тисяч ворожих цілей.

ЗСУ армія війна в Україні Олександр Сирський Росія втрати окупантів
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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