Росія втратила 1 млн солдатів — Сирський нагородив воїнів ЗСУ

Сирський нагородив воїнів ЗСУ в честь 1 млн втрат росіян
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив українських військових, які доклали чимало зусиль, щоб втрати росіян у війні проти України перевищили 1 млн осіб. Також він обговорив з ними застосування нового озброєння.
Про це Сирський написав у своєму Telegram-каналі.
Нагородження воїнів ЗСУ в честь втрат 1 млн солдатів РФ
"Піт українських захисників, їхня кров, їхні зусилля, професійність і ефективність — ось що забезпечили цей неймовірний результат — 1 мільйон загальних втрат ворожої армії", — пише головнокомандувач ЗСУ.
Також він перерахував воїнів, з якими зустрівся і на чиєму рахунку чимало знищених росіян, їх техніки та озброєння. Зокрема, це:
- пілот армійської авіації майор Руслан Дегтярьов;
- представник танкових військ старший сержант Андрій Шеврікуко;
- протитанкіст сержант Володимир Тесля;
- оператор ударних БпАК солдат Андрій Хом’як.
Сирський розповів, що нагородив їх найвищою почесною відзнакою Головнокомандувача ЗСУ — "Хрестом заслуги".
"Поспілкувався з хлопцями щодо їхньої служби, застосування нових технологій та зразків зброї. Подякував за неоціненний внесок у знищення російських окупантів, їхньої військової техніки та озброєння. Рухаємося далі. Слава Україні! Героям слава!", — резюмував Сирський.
Нагадаємо, днями головнокомандувач ЗСУ показав відео, як українська армія вправно знищує окупантів.
Також ми писали, що за словами Сирського, у травні ЗСУ за допомогою дронів уразили та знищили понад 89 тисяч ворожих цілей.
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