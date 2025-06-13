Россия потеряла 1 млн солдат — Сырский наградил воинов ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский награждает воина. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил украинских военных, которые приложили немало усилий, чтобы потери россиян в войне против Украины превысили 1 млн человек. Также он обсудил с ними применение нового вооружения.

Об этом Сырский написал в своем Telegram-канале.

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"Пот украинских защитников, их кровь, их усилия, профессионализм и эффективность - вот что обеспечили этот невероятный результат — 1 миллион общих потерь вражеской армии", — пишет главнокомандующий ВСУ.

Также он перечислил воинов, с которыми встретился и на чьем счету немало уничтоженных россиян, их техники и вооружения. В частности, это:

пилот армейской авиации майор Руслан Дегтярев;

представитель танковых войск старший сержант Андрей Шеврикуко;

противотанкист сержант Владимир Тесля;

оператор ударных БпАК солдат Андрей Хомяк.

Сырский рассказал, что наградил их высшим почетным знаком отличия Главнокомандующего ВСУ — "Крестом заслуги".

Награда "Крест заслуги". Фото: Сырский/Telegram

"Пообщался с ребятами относительно их службы, применения новых технологий и образцов оружия. Поблагодарил за неоценимый вклад в уничтожение российских оккупантов, их военной техники и вооружения. Двигаемся дальше. Слава Украине! Героям слава!", — резюмировал Сырский.

Напомним, на днях главнокомандующий ВСУ показал видео, как украинская армия ловко уничтожает оккупантов.

Также мы писали, что по словам Сырского, в мае ВСУ с помощью дронов поразили и уничтожили более 89 тысяч вражеских целей.