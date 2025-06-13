Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Сырский наградил воинов ВСУ в честь 1 млн потерь россиян

Сырский наградил воинов ВСУ в честь 1 млн потерь россиян

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 00:30
Россия потеряла 1 млн солдат — Сырский наградил воинов ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский награждает воина. Фото: t.me/osirskiy
Ключові моменти Награждение воинов ВСУ в честь потерь 1 млн солдат РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил украинских военных, которые приложили немало усилий, чтобы потери россиян в войне против Украины превысили 1 млн человек. Также он обсудил с ними применение нового вооружения. 

Об этом Сырский написал в своем Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Награждение воинов ВСУ в честь потерь 1 млн солдат РФ

"Пот украинских защитников, их кровь, их усилия, профессионализм и эффективность - вот что обеспечили этот невероятный результат — 1 миллион общих потерь вражеской армии", — пишет главнокомандующий ВСУ.

Также он перечислил воинов, с которыми встретился и на чьем счету немало уничтоженных россиян, их техники и вооружения. В частности, это:

  • пилот армейской авиации майор Руслан Дегтярев;
  • представитель танковых войск старший сержант Андрей Шеврикуко;
  • противотанкист сержант Владимир Тесля;
  • оператор ударных БпАК солдат Андрей Хомяк.

Сырский рассказал, что наградил их высшим почетным знаком отличия Главнокомандующего ВСУ — "Крестом заслуги".

Сырский наградил воинов ВСУ в честь 1 млн потерь россиян - фото 1
Награда "Крест заслуги". Фото: Сырский/Telegram

"Пообщался с ребятами относительно их службы, применения новых технологий и образцов оружия. Поблагодарил за неоценимый вклад в уничтожение российских оккупантов, их военной техники и вооружения. Двигаемся дальше. Слава Украине! Героям слава!", — резюмировал Сырский.

Напомним, на днях главнокомандующий ВСУ показал видео, как украинская армия ловко уничтожает оккупантов.

Также мы писали, что по словам Сырского, в мае ВСУ с помощью дронов поразили и уничтожили более 89 тысяч вражеских целей.

ВСУ армия война в Украине Александр Сырский Россия потери оккупантов
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации