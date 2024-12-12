Сирський нагородив бійців 68-ї бригади за ефективну роботу

Український військовий та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нагородив бійців 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Він відзначив їхню ефективну бойову роботу.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у четвер, 12 грудня.

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Сирський наголосив, що в ході жорстких боїв ці військові продовжують стримувати навалу російських окупантів на одній із найбільш важливих ділянок лінії фронту.

Український військовий та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Український військовий. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач відзначив їхню стійкість і безкомпромісність стосовно противника на шляху до перемоги України.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та українські військові. Фото: t.me/osirskiy

"Особисто поспілкувався з тими, хто безпосередньо виконує бойові завдання на лінії бойового зіткнення, та подякував їм за значний внесок у справу захисту України", — розповів Сирський.

Український військовий та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Він подякував солдатам, сержантам і офіцерам за самовіддану боротьбу за свободу та незалежність.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у День Сухопутних військ Сирський привітав бійців зі святом. Він наголосив, що вони несуть найбільший тягар війни.

Також 30 листопада Сирський здійснив поїздку на фронт, де вручив державні нагороди захисникам.