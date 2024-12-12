Сирський нагородив бійців 68-ї бригади за ефективну роботу

Сирський нагородив військових за ефективну роботу — фото
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нагородив бійців 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Він відзначив їхню ефективну бойову роботу.
Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у четвер, 12 грудня.
Нагородження військовослужбовців
Сирський наголосив, що в ході жорстких боїв ці військові продовжують стримувати навалу російських окупантів на одній із найбільш важливих ділянок лінії фронту.
Головнокомандувач відзначив їхню стійкість і безкомпромісність стосовно противника на шляху до перемоги України.
"Особисто поспілкувався з тими, хто безпосередньо виконує бойові завдання на лінії бойового зіткнення, та подякував їм за значний внесок у справу захисту України", — розповів Сирський.
Він подякував солдатам, сержантам і офіцерам за самовіддану боротьбу за свободу та незалежність.
Нагадаємо, у День Сухопутних військ Сирський привітав бійців зі святом. Він наголосив, що вони несуть найбільший тягар війни.
Також 30 листопада Сирський здійснив поїздку на фронт, де вручив державні нагороди захисникам.
Читайте Новини.LIVE!