Сырский наградил бойцов 68-й бригады за эффективную работу

Украинский военный и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский наградил бойцов 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша. Он отметил их эффективную боевую работу.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в четверг, 12 декабря.

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Сырский подчеркнул, что в ходе жестких боев эти военные продолжают сдерживать нашествие российских оккупантов на одном из наиболее важных участков линии фронта.

Украинский военный и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Украинский военный. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий отметил их стойкость и бескомпромиссность по отношению к противнику на пути к победе Украины.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и украинские военные. Фото: t.me/osirskiy

"Лично пообщался с теми, кто непосредственно выполняет боевые задачи на линии боевого соприкосновения, и поблагодарил их за значительный вклад в дело защиты Украины", — рассказал Сырский.

Украинский военный и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Он поблагодарил солдат, сержантов и офицеров за самоотверженную борьбу за свободу и независимость.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, в День Сухопутных войск Сырский поздравил бойцов с праздником. Он подчеркнул, что они несут наибольшее бремя войны.

Также 30 ноября Сырский совершил поездку на фронт, где вручил государственные награды защитникам.