Сырский наградил бойцов 68-й бригады за эффективную работу

Сырский наградил военных за эффективную работу — фото
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский наградил бойцов 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша. Он отметил их эффективную боевую работу.
Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в четверг, 12 декабря.
Награждение военнослужащих
Сырский подчеркнул, что в ходе жестких боев эти военные продолжают сдерживать нашествие российских оккупантов на одном из наиболее важных участков линии фронта.
Главнокомандующий отметил их стойкость и бескомпромиссность по отношению к противнику на пути к победе Украины.
"Лично пообщался с теми, кто непосредственно выполняет боевые задачи на линии боевого соприкосновения, и поблагодарил их за значительный вклад в дело защиты Украины", — рассказал Сырский.
Он поблагодарил солдат, сержантов и офицеров за самоотверженную борьбу за свободу и независимость.
Напомним, в День Сухопутных войск Сырский поздравил бойцов с праздником. Он подчеркнул, что они несут наибольшее бремя войны.
Также 30 ноября Сырский совершил поездку на фронт, где вручил государственные награды защитникам.
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