Радакін отримав найвищу відзнаку Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Сирський нагородив британського головкома почесною нагородою
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Ентоні Радакіним, а також із його наступником — головним маршалом авіації сером Річардом Найтоном.
Про це Олександр Сирський повідомив на своєму каналі у Telegram.
Зустріч Сирського, Радакіна та Найтона
Під час зустрічі Сирський поінформував британських колег про оперативну обстановку на фронті, розповів про потреби українських військових у сучасному озброєнні та техніці. Зокрема, йшлося про системи протиповітряної оборони, ракети, артилерію та реактивні системи залпового вогню.
Візит став символічним — це була остання офіційна поїздка в Україну сера Ентоні Радакіна як начальника Штабу оборони Великої Британії.
"Саме адмірал Ентоні Радакін протягом цих чотирьох років був головним лобістом надання Україні летального озброєння, починаючи з двох тисяч протитанкових комплексів NLAW напередодні повномасштабного російського вторгнення", — зазначив Олександр Сирський.
Сирський висловив йому глибоку вдячність від імені Збройних сил і всього українського народу, наголосивши на його вагомій ролі у зміцненні обороноздатності України та консолідації міжнародної підтримки. На знак пошани він вручив Радакіну найвищу відзнаку Головнокомандувача ЗСУ — почесний нагрудний знак "Хрест заслуги".
