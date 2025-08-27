Відео
Головна Армія Сирський нагородив британського головкома почесною нагородою

Сирський нагородив британського головкома почесною нагородою

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 10:10
Радакін отримав найвищу відзнаку Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського
Олександр Сирський із Ентоні Радакіном. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Ентоні Радакіним, а також із його наступником — головним маршалом авіації сером Річардом Найтоном.

Про це Олександр Сирський повідомив на своєму каналі у Telegram.

Читайте також:

Зустріч Сирського, Радакіна та Найтона

Під час зустрічі Сирський поінформував британських колег про оперативну обстановку на фронті, розповів про потреби українських військових у сучасному озброєнні та техніці. Зокрема, йшлося про системи протиповітряної оборони, ракети, артилерію та реактивні системи залпового вогню.

null
Обговорення ситуації на фронті в Україні. Фото: Генштаб ЗСУ

Візит став символічним — це була остання офіційна поїздка в Україну сера Ентоні Радакіна як начальника Штабу оборони Великої Британії. 

"Саме адмірал Ентоні Радакін протягом цих чотирьох років був головним лобістом надання Україні летального озброєння, починаючи з двох тисяч протитанкових комплексів NLAW напередодні повномасштабного російського вторгнення", — зазначив Олександр Сирський. 

Сирський висловив йому глибоку вдячність від імені Збройних сил і всього українського народу, наголосивши на його вагомій ролі у зміцненні обороноздатності України та консолідації міжнародної підтримки. На знак пошани він вручив Радакіну найвищу відзнаку Головнокомандувача ЗСУ — почесний нагрудний знак "Хрест заслуги".

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ підсумували наслідки бойових дій за добу та повідомили про ситуацію на фронті.

Також заступник керівника Офісу президента Павло Паліса та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нещодавно повідомили подробиці з наради з президентом і Генштабом. 

ЗСУ нагорода Велика Британія Олександр Сирський державна нагорода
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
