Главная Армия Сырский наградил британского главкома почетной наградой

Сырский наградил британского главкома почетной наградой

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 10:10
Радакин получил высшую награду Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского
Александр Сырский с Энтони Радакиным. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел встречу с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Энтони Радакиным, а также с его преемником — главным маршалом авиации сэром Ричардом Найтоном.

Об этом Александр Сырский сообщил на своем канале в Telegram.

Читайте также:

Встреча Сырского, Радакина и Найтона

Во время встречи Сырский проинформировал британских коллег об оперативной обстановке на фронте, рассказал о потребностях украинских военных в современном вооружении и технике. В частности, речь шла о системах противовоздушной обороны, ракетах, артиллерии и реактивных системах залпового огня.

null
Обсуждение ситуации на фронте в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Визит стал символическим — это была последняя официальная поездка в Украину сэра Энтони Радакина как начальника Штаба обороны Великобритании.

"Именно адмирал Энтони Радакин в течение этих четырех лет был главным лоббистом предоставления Украине летального вооружения, начиная с двух тысяч противотанковых комплексов NLAW накануне полномасштабного российского вторжения", — отметил Александр Сирский.

Сырский выразил ему глубокую благодарность от имени Вооруженных сил и всего украинского народа, отметив его весомую роль в укреплении обороноспособности Украины и консолидации международной поддержки. В знак уважения он вручил Радакину высшую награду Главнокомандующего ВСУ — почетный нагрудный знак "Крест заслуги".

Напомним, в Генштабе ВСУ подытожили последствия боевых действий за сутки и сообщили о ситуации на фронте.

Также заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно сообщили подробности с совещания с президентом и Генштабом.

ВСУ награда Великобритания Александр Сырский государственная награда
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
