Головна Армія Сильні вибухи і пожежі — дрони атакували Саратов і Енгельс в РФ

Сильні вибухи і пожежі — дрони атакували Саратов і Енгельс в РФ

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 08:57
Вибухи в Росії 28 листопада — дрони атакували Саратов і Енгельс
Пожежа у Саратові після атаки дронів. Фото: кадр з відео

У ніч проти 28 листопада дрони атакували кілька російських міст. Вибухи було чутно в Саратові, Енгельсі і Таганрозі.

Про це повідомляють Telegram-канали.

Читайте також:

Вибухи в Росії 28 листопада

Російські пабліки опублікували відео, на яких зафіксовані моменти атаки по Саратову. Там видно вогняні спалахи та дим. За попередніми даними, дрони уразили нафтопереробний завод.

Водночас губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що інформація про загрозу БпЛА надійшла від ворожого Міноборони. 

"Локально в місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення. Всі екстрені служби приведені в повну готовність", — написав Бусаргін напередодні атаки. 

Крім того, гучно було в Енгельсі. Зазначається, що там ціллю був аеродром, звідки злітають літаки Ту-95/160. 

Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада дрони атакували нафтозавод у Самарській області РФ. Там чули потужні вибухи.

А 26 листопада ЗСУ атакували завод РФ, де виготовляють комплектуючі до ракет. Йдеться про "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах.

пожежа вибух обстріли дрони Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
