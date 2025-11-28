Видео
Главная Армия Сильные взрывы и пожары — дроны атаковали Саратов и Энгельс в РФ

Сильные взрывы и пожары — дроны атаковали Саратов и Энгельс в РФ

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 08:57
Взрывы в России 28 ноября — дроны атаковали Саратов и Энгельс
Пожар в Саратове после атаки дронов. Фото: кадр из видео

В ночь на 28 ноября дроны атаковали несколько российских городов. Взрывы были слышны в Саратове, Энгельсе и Таганроге.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

Читайте также:

Взрывы в России 28 ноября

Российские паблики опубликовали видео, на которых зафиксированы моменты атаки по Саратову. Там видны огненные вспышки и дым. По предварительным данным, дроны поразили нефтеперерабатывающий завод.

В то же время губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что информация об угрозе БпЛА поступила от вражеского Минобороны.

"Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", — написал Бусаргин накануне атаки.

Кроме того, громко было в Энгельсе. Отмечается, что там целью был аэродром, откуда взлетают самолеты Ту-95/160.

Напомним, в ночь на 27 ноября дроны атаковали нефтезавод в Самарской области РФ. Там слышали мощные взрывы.

А 26 ноября ВСУ атаковали завод РФ, где изготавливают комплектующие к ракетам. Речь идет о "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах.

пожар взрыв обстрелы дроны Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
