Взрывы в России 28 ноября — дроны атаковали Саратов и Энгельс

Пожар в Саратове после атаки дронов. Фото: кадр из видео

В ночь на 28 ноября дроны атаковали несколько российских городов. Взрывы были слышны в Саратове, Энгельсе и Таганроге.



Взрывы в России 28 ноября

Российские паблики опубликовали видео, на которых зафиксированы моменты атаки по Саратову. Там видны огненные вспышки и дым. По предварительным данным, дроны поразили нефтеперерабатывающий завод.

В то же время губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что информация об угрозе БпЛА поступила от вражеского Минобороны.

"Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", — написал Бусаргин накануне атаки.

Кроме того, громко было в Энгельсе. Отмечается, что там целью был аэродром, откуда взлетают самолеты Ту-95/160.

Напомним, в ночь на 27 ноября дроны атаковали нефтезавод в Самарской области РФ. Там слышали мощные взрывы.

А 26 ноября ВСУ атаковали завод РФ, где изготавливают комплектующие к ракетам. Речь идет о "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах.