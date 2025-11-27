Видео
Главная Армия Дроны атаковали нефтезавод в Самарской области РФ — видео

Дроны атаковали нефтезавод в Самарской области РФ — видео

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 08:17
обновлено: 08:31
Новокуйбышевский нефтезавод атаковали дроны 27 ноября — детали
Нефтеперерабатывающий завод в России. Фото: росСМИ

В ночь на 27 ноября дроны атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. Там слышали мощные взрывы.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Атака на Самарскую область 27 ноября

Местные жители рассказали, что видели по меньшей мере три вспышки неподалеку от Новокуйбышевского НПЗ и на его территории. Известно, что после этого закрыли Самарский аэропорт. Однако местные власти пока инцидент не комментировали.

Известно, что Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод — российский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Он входит в группу ПАО "НК "Роснефть". Ежегодный объем переработки нефти этого завода составляет 8,8 млн тонн. Завод является одним из основных производителей топлива высшего сорта для реактивных двигателей российской армии.

Напомним, ночью 26 ноября ВСУ атаковали завод РФ, где изготавливают комплектующие к ракетам. Кроме того, украинские военные поразили военные цели на временно оккупированных территориях.

А 15 ноября неизвестные дроны атаковали НПЗ в Волгограде. Тогда местные слышали более 10 взрывов в разных районах города.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
