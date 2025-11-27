Новокуйбишевський нафтозавод атакували дрони 27 листопада — деталі

Нафтопереробний завод в Росії. Фото: росЗМІ

У ніч проти 27 листопада дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Там чули потужні вибухи.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Атака на Самарську область 27 листопада

Місцеві жителі розповіли, що бачили щонайменше три спалахи неподалік Новокуйбишевського НПЗ та на його території. Відомо, що після цього закрили Самарський аеропорт. Однак місцева влада наразі інцидент не коментувала.

Відомо, що Новокуйбишевський нафтопереробний завод — російський нафтопереробний завод у Самарській області. Він входить до групи ПАТ "НК "Роснафта". Щорічний об'єм перероблення нафти цього заводу становить 8,8 млн тонн. Завод є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів російської армії.

Нагадаємо, вночі 26 листопада ЗСУ атакували завод РФ, де виготовляють комплектуючі до ракет. Крім того, українські військові уразили військові цілі на тимчасово окупованих територіях.

А 15 листопада невідомі дрони атакували НПЗ у Волгограді. Тоді місцеві чули понад 10 вибухів у різних районах міста.