Вибухи в Росії 14 січня — деталі атаки на російські об'єкти

Сили оборони вночі завдали ударів по низці об'єктів в Росії
Служба безпеки разом з Силами оборони вночі 14 січня здійснили низку атак на кілька російських об'єктів, зокрема, на хімкомбінати, склади аеродрому "Енгельс" та нафтопереробні заводи. Внаслідок операцій виникли масштабні пожежі.
Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на джерела.
Вибухи в Росії 14 січня
Зазначається, що цієї ночі було гучно у кількох регіонах Росії. За інформацією джерел, внаслідок спільної спецоперації СБУ та Сил Оборони було уражено:
- Алексінський хімічний комбінат, Тульська область. Після роботи дронів СБУ зафіксовано велику пожежу;
- склади боєприпасів (ФАБ, КАБ, крилатих ракет) на аеродромі "Енгельс", Саратовська область. Там дрони СБУ досягли цілей, "бавовна" палає і досі;
- Саратовський нафтопереробний завод. Зафіксовано масштабну пожежу;
- Брянський хімічний завод. Зафіксовано прямі влучання ракет по об‘єкту та велику пожежу з подальшими детонаціями.
"СБУ разом із Силами оборони продовжує відпрацьовувати по ворожих військовим об’єктам та підприємствам, які працюють на російський ВПК. Кожен уражений склад з боєприпасами, НПЗ, нафтобаза чи хімзавод — це болючий удар по спроможності РФ вести війну в Україні", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Нагадаємо, вночі 14 січня ЗСУ повторно атакували аеродром "Енгельс-2". Там базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії.
Крім того, цієї ночі у Москві вбили контррозвідника ФСБ Володимира Фещенка. Його тіло знайшли з глибокою раною на голові.
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