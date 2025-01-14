Вибухи в Росії 14 січня — деталі атаки на російські об'єкти

Вибухи в Росії. Фото: скриншот з відео

Служба безпеки разом з Силами оборони вночі 14 січня здійснили низку атак на кілька російських об'єктів, зокрема, на хімкомбінати, склади аеродрому "Енгельс" та нафтопереробні заводи. Внаслідок операцій виникли масштабні пожежі.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на джерела.

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Вибухи в Росії 14 січня

Зазначається, що цієї ночі було гучно у кількох регіонах Росії. За інформацією джерел, внаслідок спільної спецоперації СБУ та Сил Оборони було уражено:

Алексінський хімічний комбінат, Тульська область. Після роботи дронів СБУ зафіксовано велику пожежу;

склади боєприпасів (ФАБ, КАБ, крилатих ракет) на аеродромі "Енгельс", Саратовська область. Там дрони СБУ досягли цілей, "бавовна" палає і досі;

Саратовський нафтопереробний завод. Зафіксовано масштабну пожежу;

Брянський хімічний завод. Зафіксовано прямі влучання ракет по об‘єкту та велику пожежу з подальшими детонаціями.

"СБУ разом із Силами оборони продовжує відпрацьовувати по ворожих військовим об’єктам та підприємствам, які працюють на російський ВПК. Кожен уражений склад з боєприпасами, НПЗ, нафтобаза чи хімзавод — це болючий удар по спроможності РФ вести війну в Україні", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, вночі 14 січня ЗСУ повторно атакували аеродром "Енгельс-2". Там базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії.

Крім того, цієї ночі у Москві вбили контррозвідника ФСБ Володимира Фещенка. Його тіло знайшли з глибокою раною на голові.