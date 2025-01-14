Взрывы в России 14 января — детали атаки на российские объекты

Взрывы в России. Фото: скриншот из видео

Служба безопасности вместе с Силами обороны ночью 14 января осуществили ряд атак на несколько российских объектов, в частности, на химкомбинаты, склады аэродрома "Энгельс" и нефтеперерабатывающие заводы. В результате операций возникли масштабные пожары.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на источники.

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Отмечается, что этой ночью было громко в нескольких регионах России. По информации источников, в результате совместной спецоперации СБУ и Сил Обороны были поражены:

Алексинский химический комбинат, Тульская область. После работы дронов СБУ зафиксирован крупный пожар;

склады боеприпасов (ФАБ, КАБ, крылатых ракет) на аэродроме "Энгельс", Саратовская область. Там дроны СБУ достигли целей, "хлопок" пылает до сих пор;

Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Зафиксирован масштабный пожар;

Брянский химический завод. Зафиксированы прямые попадания ракет по объекту и крупный пожар с последующими детонациями.

"СБУ вместе с Силами обороны продолжает отрабатывать по вражеским военным объектам и предприятиям, которые работают на российский ВПК. Каждый пораженный склад с боеприпасами, НПЗ, нефтебаза или химзавод — это болезненный удар по способности РФ вести войну в Украине", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, ночью 14 января ВСУ повторно атаковали аэродром "Энгельс-2". Там базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии.

Кроме того, этой ночью в Москве убили контрразведчика ФСБ Владимира Фещенко. Его тело нашли с глубокой раной на голове.