Головна Армія Сили оборони відбили 191 атаку за добу — яка ситуація на фронті

Сили оборони відбили 191 атаку за добу — яка ситуація на фронті

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 09:05
Українські воїни знищили понад 400 дронів та 61 артсистему ворога
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські воїни продовжують тримати оборону, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. За останню добу відбулося 191 бойове зіткнення на фронті

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ

Чим атакували російські війська на фронті

Ворог впродовж минулої доби здійснив три ракетні удари та 70 авіанальотів, випустивши 36 ракет і скинувши 117 керованих авіабомб.

Також зафіксовано 5 358 обстрілів, з них 102 — із систем залпового вогню, а для атак противник використав ще й понад 6,2 тисячі дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали Маломихайлівка на Дніпропетровщині, Дружківка, Костянтинівка та Іллінівка на Донеччині, Білогір’я на Запоріжжі та Козацьке на Херсонщині.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони знищили чотири райони зосередження живої сили й техніки противника, пункт управління, три артилерійські установки та ще один важливий об’єкт окупантів.

Яка ситуація на різних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося вісім боїв: ворог завдав десять авіаударів, скинув 20 керованих бомб і здійснив 163 обстріли, серед них три з реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку загарбники двічі штурмували позиції біля Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку оборонці відбили п’ять атак поблизу Западного, Синьківки, Голубівки та Загризового.

Лиманський напрямок залишався одним із найгарячіших — ворог атакував 31 раз у районах Греківки, Новомихайлівки, Карпівки, Зеленої Долини, Колодязів, Торського та у бік Ямполя, Дронівки й Серебрянки.

null
Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку українські підрозділи зупинили десять ворожих штурмів поблизу Григорівки, Виїмки та Переїзного. На Краматорському напрямку відбулося чотири атаки в районі Ступочок, на Торецькому — п’ять у районах Щербинівки, Торецька та Русиного Яру.

null
Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільше штурмів зафіксовано на Покровському напрямку — 37 атак у районах Полтавки, Володимирівки, Новоекономічного, Родинського, Лисівки, Сухого Яру, Даченського, Звірового, Удачного, Горіхового та Новоукраїнки.

null
Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку відбулося 15 атак у районах Воскресенки, Маліївки, Зеленого Гаю, Піддубного, Олександрограда та Запорізького.

null
Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку окупанти один раз намагалися штурмувати позиції поблизу Степового, а на Придніпровському наші воїни відбили три атаки.

На Гуляйпільському напрямку активних бойових дій не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника також не виявлено.

Які втрати у російської армії за добу

За даними Генштабу, втрати ворога за добу сягнули близько 850 осіб. Українські військові також знищили чотири танки, шість броньованих машин, 61 артсистему, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 414 безпілотників тактичного рівня, 28 ракет і 109 одиниць автомобільної техніки противника.

Нагадаємо, штурмові дії росіян на фронті не припинялися й впродовж попередньої доби.

А президент Володимир Зеленський проводив нараду з військовослужбовцями та повідомив підсумки.

російські війська ЗСУ Генштаб ЗСУ Олександр Сирський фронт ситуація на фронті
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
