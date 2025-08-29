Украинские воины уничтожили более 400 дронов и 61 артсистему врага

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские воины продолжают держать оборону, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике. За последние сутки произошло 191 боевое столкновение на фронте.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Чем атаковали российские войска на фронте

Враг в течение минувших суток совершил три ракетных удара и 70 авианалетов, выпустив 36 ракет и сбросив 117 управляемых авиабомб.

Также зафиксировано 5 358 обстрелов, из них 102 — из систем залпового огня, а для атак противник использовал еще и более 6,2 тысячи дронов-камикадзе. Авиаударам подверглись Маломихайловка на Днепропетровщине, Дружковка, Константиновка и Ильиновка в Донецкой области, Белогорье в Запорожье и Казацкое в Херсонской области.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны уничтожили четыре района сосредоточения живой силы и техники противника, пункт управления, три артиллерийские установки и еще один важный объект оккупантов.

Какова ситуация на разных направлениях фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях состоялось восемь боев: враг нанес десять авиаударов, сбросил 20 управляемых бомб и совершил 163 обстрела, среди них три из реактивных систем залпового огня. На Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды штурмовали позиции возле Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении защитники отбили пять атак вблизи Западного, Синьковки, Голубовки и Загрызово.

Лиманское направление оставалось одним из самых горячих - враг атаковал 31 раз в районах Грековки, Новомихайловки, Карповки, Зеленой Долины, Колодязов, Торского и в сторону Ямполя, Дроновки и Серебрянки.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении украинские подразделения остановили десять вражеских штурмов вблизи Григорьевки, Выемки и Переездного. На Краматорском направлении произошло четыре атаки в районе Ступочек, на Торецком - пять в районах Щербиновки, Торецка и Русиного Яра.

Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

Больше всего штурмов зафиксировано на Покровском направлении - 37 атак в районах Полтавки, Владимировки, Новоэкономического, Родинского, Лисовки, Сухого Яра, Даченского, Звирово, Удачного, Орехового и Новоукраинки.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении произошло 15 атак в районах Воскресенки, Малиевки, Зеленого Гая, Поддубного, Александрограда и Запорожского.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении оккупанты один раз пытались штурмовать позиции вблизи Степного, а на Приднепровском наши воины отбили три атаки.

На Гуляйпольском направлении активных боевых действий не зафиксировано. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника также не обнаружено.

Какие потери у российской армии за сутки

По данным Генштаба, потери врага за сутки составили около 850 человек. Украинские военные также уничтожили четыре танка, шесть бронированных машин, 61 артсистему, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, 414 беспилотников тактического уровня, 28 ракет и 109 единиц автомобильной техники противника.

Напомним, штурмовые действия россиян на фронте не прекращались и в течение предыдущих суток.

А президент Владимир Зеленский проводил совещание с военнослужащими и сообщил итоги.