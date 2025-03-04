Скільки зброї виробляє Україна — Шмигаль назвав цифри

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Україна виробляє понад 30% необхідної для захисту зброї, але головна мета — 50%. Керівництво країни переконане, що у 2025 році вдасться досягнути такого результату.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції у вівторок, 4 березня.

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"Україна вже виробляє понад 30% необхідної для захисту зброї. Мета — 50%. Впевнений, що цьогоріч ми її досягнемо", — наголосив Шмигаль.

Премʼєр зазначив, що Україна зараз активно працює з усіма міжнародними партнерами щодо залучення коштів для українського виробництва зброї.

Нагадаємо, 23 лютого Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна виробила рекордну кількість артилерії за рік. Це більше, ніж за рік зробили всі країни НАТО разом.

Крім того, глава держави заявив, що Україна розробляє власні аналоги Patriot. Наша країна так і не отримала частину систем ППО, які їй обіцяли торік.