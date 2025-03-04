Сколько оружия производит Украина — Шмыгаль назвал цифры

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Украина производит более 30% необходимого для защиты оружия, но главная цель — 50%. Руководство страны убеждено, что в 2025 году удастся достичь такого результата.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции во вторник, 4 марта.

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"Украина уже производит более 30% необходимого для защиты оружия. Цель — 50%. Уверен, что в этом году мы ее достигнем", — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер отметил, что Украина сейчас активно работает со всеми международными партнерами по привлечению средств для украинского производства оружия.

Напомним, 23 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина произвела рекордное количество артиллерии за год. Это больше, чем за год сделали все страны НАТО вместе.

Кроме того, глава государства заявил, что Украина разрабатывает собственные аналоги Patriot. Наша страна так и не получила часть систем ПВО, которые ей обещали в прошлом году.