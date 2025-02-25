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Шмигаль назвав ключові теми за столом переговорів

25 лютого 2025 19:02
Євгенія Брюховецька - редактор
Гарантії безпеки та велика армія — Шмигаль про переговори
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: Кабмін
Євгенія Брюховецька - редактор

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав чотири ключові теми, які обговорюватимуть за столом переговорів з Росією. Першочергово це мають бути гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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"Це наш стіл, де нас мають представити першими, потім ми запросимо партнерів, а вже наприкінці запросимо нашого ворога, агресора, який повинен зупинити цю війну. І вони можуть це зробити будь-якої миті", — сказав Шмигаль.

За його словами, насправді стіл переговорів — це місце, де ми маємо обговорити умови. На його думку, є чотири головні теми для гарантій миру і як досягти сталого, довгострокового та справедливого миру:

  • гарантії безпеки для України — це може бути вступ до НАТО або альтернативні ініціативи;
  • велика українська армія чисельністю 800 тисяч військових;
  • відбудова країни та економічне зростання;
  • швидкий вступ до ЄС та єдність з Європою.

Раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що міжнародне право "спить" у питанні російсько-української війни.

А голова оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко навів приклади зобов’язань партнерів перед Україною після завершення війни. 

Денис Шмигаль НАТО переговори війна в Україні Росія 3 роки війни
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