Гарантії безпеки та велика армія — Шмигаль про переговори

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав чотири ключові теми, які обговорюватимуть за столом переговорів з Росією. Першочергово це мають бути гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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"Це наш стіл, де нас мають представити першими, потім ми запросимо партнерів, а вже наприкінці запросимо нашого ворога, агресора, який повинен зупинити цю війну. І вони можуть це зробити будь-якої миті", — сказав Шмигаль.

За його словами, насправді стіл переговорів — це місце, де ми маємо обговорити умови. На його думку, є чотири головні теми для гарантій миру і як досягти сталого, довгострокового та справедливого миру:

гарантії безпеки для України — це може бути вступ до НАТО або альтернативні ініціативи;

велика українська армія чисельністю 800 тисяч військових;

відбудова країни та економічне зростання;

швидкий вступ до ЄС та єдність з Європою.

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