Гарантии безопасности и большая армия - Шмыгаль о переговорах

Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал четыре ключевые темы, которые будут обсуждать за столом переговоров с Россией. В первую очередь это должны быть гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Темы переговоров

"Это наш стол, где нас должны представить первыми, потом мы пригласим партнеров, а уже в конце пригласим нашего врага, агрессора, который должен остановить эту войну. И они могут это сделать в любой момент", — сказал Шмыгаль.

По его словам, на самом деле стол переговоров — это место, где мы должны обсудить условия. По его мнению, есть четыре главные темы для гарантий мира и как достичь постоянного, долгосрочного и справедливого мира:

гарантии безопасности для Украины — это может быть вступление в НАТО или альтернативные инициативы;

большая украинская армия численностью 800 тысяч военных;

восстановление страны и экономический рост;

быстрое вступление в ЕС и единство с Европой.

Ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что международное право "спит" в вопросе российско-украинской войны.

А председатель оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко привел примеры обязательств партнеров перед Украиной после завершения войны.