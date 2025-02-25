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Шмыгаль назвал ключевые темы за столом переговоров

25 февраля 2025 19:02
Евгения Брюховецкая - редактор
Гарантии безопасности и большая армия - Шмыгаль о переговорах
Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин
Евгения Брюховецкая - редактор

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал четыре ключевые темы, которые будут обсуждать за столом переговоров с Россией. В первую очередь это должны быть гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Темы переговоров

"Это наш стол, где нас должны представить первыми, потом мы пригласим партнеров, а уже в конце пригласим нашего врага, агрессора, который должен остановить эту войну. И они могут это сделать в любой момент", — сказал Шмыгаль.

По его словам, на самом деле стол переговоров — это место, где мы должны обсудить условия. По его мнению, есть четыре главные темы для гарантий мира и как достичь постоянного, долгосрочного и справедливого мира:

  • гарантии безопасности для Украины — это может быть вступление в НАТО или альтернативные инициативы;
  • большая украинская армия численностью 800 тысяч военных;
  • восстановление страны и экономический рост;
  • быстрое вступление в ЕС и единство с Европой.

Ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что международное право "спит" в вопросе российско-украинской войны.

А председатель оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко привел примеры обязательств партнеров перед Украиной после завершения войны.

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