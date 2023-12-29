Що означає СЗЧ під час війни та яка відповідальність за це передбачена

Що таке СЗЧ у воєнний час та яке покарання за це передбачено — українцям пояснили
В Україні влітку 2023 року посилили відповідальність для військовослужбовців за деякі правопорушення. Зокрема за самовільне залишення військовим частини або місця служби.
Так, президент України Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт №8271. Що таке СЗЧ у воєнний час і що робити, якщо військового в цьому звинувачують, пише видання "Факти".
Що таке СЗЧ і чим відрізняється від дезертирства
СЗЧ – це самовільне залишення будь-яким військовослужбовцем військової частини або місця служби, а також нез’явлення вчасно на службі без поважних причин в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.
Тобто, випадки, коли військовий залишає військову частину без відповідного розпорядження або не прибуває вчасно з відпустки, лікування, переведення, звільнення чи відрядження, вважатимуться СЗЧ.
Водночас дезертирством вважається самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез’явлення з тією самою метою на службу у разі призначення, переведення, з відрядження, відпустки або з лікувального закладу. Таким чином дезертирство завжди характеризується прямим умислом.
Яка відповідальність передбачена за СЗЧ
За дезертирство та самовільне залишення військової частини чи місця служби військовому загрожує кримінальна відповідальність.
Як пояснив адвокат Дмитро Соловйов, відповідно до ч. 5 ст. 407 ККУ самовільне залишення військової частини чи нез’явлення на службі без поважної причини тривалістю понад 3 доби загрожує позбавленням волі строком від 5 до 10 років.
Застосування конкретного терміну покарання може залежати від обставин справи, рівня небезпеки, яку створює самовільне залишення, а також від рішення суду.
Що робити, якщо військового обвинувачують в СЗЧ
Якщо вас звинувачують у СЗЧ, варто звернутися з письмовим рапортом до командира військової частини. У ньому варто роз’яснити підставу і причини СЗЧ, з наданням відповідних доказів (наприклад, медичних документів).
У випадку обвинувачення в СЗЧ військовому слід діяти наступним чином:
- звернутися за юридичною допомогою, проконсультуйтеся з адвокатом, який має досвід у військових справах;
- співпрацювати з військовими або правоохоронними органами (співпраця може вплинути на подальший розгляд вашої справи);
- розглянути можливість повернення до військової частини. Якщо ви вирішите повернутися, зверніться до військових властей або командира вашої частини. Будьте готові до можливих наслідків, таких як дисциплінарні заходи або судові процедури;
- бути готовим до юридичних наслідків, включаючи позбавлення волі.
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