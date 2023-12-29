Що означає СЗЧ під час війни та яка відповідальність за це передбачена

Український військовослужбовець на фронті. Фото: novynarnia.com

В Україні влітку 2023 року посилили відповідальність для військовослужбовців за деякі правопорушення. Зокрема за самовільне залишення військовим частини або місця служби.

Так, президент України Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт №8271. Що таке СЗЧ у воєнний час і що робити, якщо військового в цьому звинувачують, пише видання "Факти".

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Що таке СЗЧ і чим відрізняється від дезертирства

СЗЧ – це самовільне залишення будь-яким військовослужбовцем військової частини або місця служби, а також нез’явлення вчасно на службі без поважних причин в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.

Тобто, випадки, коли військовий залишає військову частину без відповідного розпорядження або не прибуває вчасно з відпустки, лікування, переведення, звільнення чи відрядження, вважатимуться СЗЧ.

Водночас дезертирством вважається самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез’явлення з тією самою метою на службу у разі призначення, переведення, з відрядження, відпустки або з лікувального закладу. Таким чином дезертирство завжди характеризується прямим умислом.

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Яка відповідальність передбачена за СЗЧ

За дезертирство та самовільне залишення військової частини чи місця служби військовому загрожує кримінальна відповідальність.

Як пояснив адвокат Дмитро Соловйов, відповідно до ч. 5 ст. 407 ККУ самовільне залишення військової частини чи нез’явлення на службі без поважної причини тривалістю понад 3 доби загрожує позбавленням волі строком від 5 до 10 років.

Застосування конкретного терміну покарання може залежати від обставин справи, рівня небезпеки, яку створює самовільне залишення, а також від рішення суду.

Що робити, якщо військового обвинувачують в СЗЧ

Якщо вас звинувачують у СЗЧ, варто звернутися з письмовим рапортом до командира військової частини. У ньому варто роз’яснити підставу і причини СЗЧ, з наданням відповідних доказів (наприклад, медичних документів).

У випадку обвинувачення в СЗЧ військовому слід діяти наступним чином:

звернутися за юридичною допомогою, проконсультуйтеся з адвокатом, який має досвід у військових справах;

співпрацювати з військовими або правоохоронними органами (співпраця може вплинути на подальший розгляд вашої справи);

розглянути можливість повернення до військової частини. Якщо ви вирішите повернутися, зверніться до військових властей або командира вашої частини. Будьте готові до можливих наслідків, таких як дисциплінарні заходи або судові процедури;

бути готовим до юридичних наслідків, включаючи позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, в Україні хочуть посилити відповідальність за військові правопорушення.

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