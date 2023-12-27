Мобілізація в Україні — що чекає на тих, хто не став на військовий облік

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ЧОТЦК та СП

Повномасштабне вторгнення росії на територію України зумовило введення воєнного стану та проведення загальної мобілізації. Через особливий стан усі військовозобов'язані чоловіки мали стати на військовий облік. Однак і досі це зробили далеко не всі.

Що чекає на тих, хто так і не став на військовий облік, розбираємося далі в матеріалі.

Читайте також:

Хто повинен ставати на військовий облік

Варто зауважити, що обов'язок військовозобов'язаних перебувати на військовому обліку передбачений п. 1 Правил військового обліку призовників і військовозобов'язаних, який є додатком до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. № 921.

Зокрема у документі йдеться, що призовники та військовозобов'язані, окрім іншого, повинні:

"Перебувати на військовому обліку за місцем проживання в районних (міських) ТЦК та СП (військовозобов'язані СБУ — у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ), за місцем роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях, виконавчих органах сільських, селищних і міських рад, а також у разі тимчасового вибуття за межі України за місцем консульського обліку в дипломатичних установах України".

Наразі українське законодавство зобов’язує ставати на військовий облік:

чоловіків з 16 років;

військовозобов’язаних та резервістів, які не досягли граничного віку перебування у запасі;

жінок з медичною або фармацевтичною освітою.

Військовий облік не означає, що військовозобов’язаного одразу відправлять на фронт. Втім, відтоді вся інформація про людину буде у ТЦК та СП, і за потреби її можуть мобілізувати.

Звичайно, жінок, та чоловіків до 27 років, які не мають військового досвіду та не є військовозобов'язаними, мобілізувати без їх згоди не можуть.

Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК та СП. Фото: zhmerynka.city

Що буде, якщо не стати на військовий облік

Як пояснюють в правозахисній організації "Юридична сотня", військовозобов’язані, які порушують правила військового обліку, згідно з чинним законодавством, можуть нести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Так, адміністративна відповідальність настає за ст. 210 Кодексу України про адмінправопорушення, коли громадянин не виконав свої зобов’язання, визначені порядком ведення військового обліку. В додатку № 2 до таких порушень, зокрема, належать:

громадянин не з’явився за викликом до ТЦК та СП без поважних причин (йдеться про виклик для уточнення облікових даних, проходження медкомісії);

громадянин не повідомив ТЦК та СП про зміну місця проживання чи облікових даних тощо.

У такому разі військовозобов’язані мають сплатити адміністративний штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 — 1700 грн). Рішення про накладання штрафу ухвадює керівник ТЦК та СП.

Якщо військовозобов’язаний не перебуває на військовому обліку та ухиляється від нього, після першого попередження від керівника ТЦК та СП може настати кримінальна відповідальність за ст. 337 Кримінального кодексу.

Порушникам загрожує позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Раніше ми повідомляли, що українців за кордоном, які не встали на облік в ТЦК, обмежать в правах.

Нагадаємо, ми писали, в Україні хочуть посилити відповідальність за військові правопорушення.

Також ми інформували, що у ЗСУ попередили, коли чоловіка можуть записати в ухилянти.