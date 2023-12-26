Мобілізація в Україні — як посилять покарання за військові правопорушення

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ТОТЦК та СП/Facebook

В Україні майже два роки триває війна. Попри велику кількість добровольців та тих, хто за призовом поповнюють ряди ЗСУ, залишається певний відсоток осіб, які намагаються уникнути мобілізації. Таких громадян наразі може чекати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Проте, покарання хочуть суттєво посилити.

Так, Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховні Раді законопроєкт №10379 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення".

Читайте також:

У пояснювальній записці документа наголошується, що зараз є необхідність посилення відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Даним документом Уряд пропонує внести наступні зміни:

1. Збільшити штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Згідно із новою пропозицією для ст. 210 КУпАП, порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 500 до 17 000 грн).

А для ст. 210-1 КУпАП пересічних громадян будуть штрафувати на суму від 25 500 до 34 000 грн (тобто від 1500 до 2000 неоподаткованих мінімумів), а посадовців — від 34 000 до 85 000 грн (тобто від 2000 до 5000 неоподаткованих мінімумів). За порушення цією ж статті в особливий період штраф сягатиме від 34 000 до 51 000 грн для громадян та від 153 000 до 204 000 грн для посадовців.

Наразі ст. 210 КУпАП передбачає штраф від 510 до 1700 грн, а ст. 210-1 КУпАП від 1700 грн до 8500 грн.

2. Запровадити механізм, за яким складається протокол у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до ТЦК та СП, якщо особа не з’являється без поважних причин або без повідомлення причин неприбуття на виклик військкомату, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявністю у ТЦК та СП підтверджуючої інформації про отримання особою виклику.

3. Запровадити можливість затримувати в особливий період на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення — до трьох діб осіб, які порушили законодавство про:

оборону;

військовий обов’язок і військову службу;

правила військового обліку;

мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

4. Посилити кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (у тому числі відмову від проходження військово-лікарської комісії) в особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів.

Тож, відмова від проходження ВЛК каратиметься від 3 до 5 років позбавлення волі. Наразі норма про покарання саме за відмову від проходження медогляду відсутня.

Варто зауважити, що разі ухвалення даного законопроєкту, він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Раніше ми повідомляли, що у ЗСУ попередили, коли чоловіка можуть записати в ухилянти.

Нагадаємо, ми писали, що в ДПСУ назвали загальну суму хабарів, яку ухилянти пропонували прикордонникам.

Також ми інформували, яке покарання загрожує військовозобов'язаним чоловікам, які укладають фіктивні шлюби, щоб уникнути мобілізації.