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В Украине усилят ответственность за военные правонарушения — что известно

26 декабря 2023 22:43
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в Украине — как усилят наказания за военные правонарушения
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ТОТЦК и СП/Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

В Украине почти два года идет война. Несмотря на большое количество добровольцев и тех, кто по призыву пополняет ряды ВСУ, остается определенный процент лиц, пытающихся избежать мобилизации. Таких граждан может ожидать как административная, так и уголовная ответственность. Однако наказания хотят существенно усилить.

Так, Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №10379 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усилении ответственности за военные правонарушения".

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В пояснительной записке документа отмечается, что сейчас необходимо усиление ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовки и мобилизации.

Данным документом Правительство предлагает внести следующие изменения:

1. Увеличить штрафы за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовки и мобилизации.

Согласно новому предложению для ст. 210 КУоАП, нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета влечет штраф от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8 500 до 17 000 грн).

А для ст. 210-1 КУоАП рядовых граждан будут штрафовать на сумму от 25 500 до 34 000 грн. За нарушение этой же статьи в особый период штраф будет составлять от 34 000 до 51 000 грн для граждан и от 153 000 до 204 000 грн для чиновников.

В настоящее время ст. 210 КУоАП предусматривает штраф от 510 до 1700 грн, а ст. 210-1 КУоАП от 1700 до 8500 грн.

2. Ввести механизм, по которому составляется протокол в случае совершения в особый период административных правонарушений, рассмотрение которых отнесено к ТЦК и СП, если лицо не появляется без уважительных причин или без уведомления причин неприбытия на вызов военкомата, являясь должным образом уведомленным о дате, времени и месте вызова и при наличии в ТЦК и СП подтверждающей информации о получении лицом вызова.

3. Ввести возможность задерживать в особый период на срок до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения — до трех суток лиц, нарушивших законодательство:

  • об обороне;
  • о воинской обязанности и военной службе;
  • о правилах военного учета;
  • мобилизационной подготовке и мобилизации.

4. Усилить уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (в том числе отказ от прохождения военно-врачебной комиссии) в особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов.

Отказ от прохождения ВВК будет караться от 3 до 5 лет лишения свободы. Пока норма о наказании именно за отказ от прохождения медосмотра отсутствует.

Следует заметить, что в случае принятия данного законопроекта он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее мы сообщали, что в ВСУ предупредили, когда мужчину могут записать в уклонисты.

Напомним, мы писали, что в ГПСУ назвали общую сумму взяток, которую уклонисты предлагали пограничникам.

Также мы информировали, какое наказание грозит военнообязанным мужчинам, заключающим фиктивные браки, чтобы избежать мобилизации.

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