Мобилизация в Украине — что ждет тех, кто не стал на военный учет

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЧОТЦК и СП

Полномасштабное вторжение россии на территорию Украины обусловило введение военного положения и проведение всеобщей мобилизации. Из-за особого состояния все военнообязанные мужчины должны были стать на военный учет. Однако до сих пор это сделали далеко не все.

Что ждет тех, кто так и не стал на военный учет, разбираемся далее в материале.

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Кто должен становиться на военный учет

Следует отметить, что обязанность военнообязанных состоять на военном учете предусмотрена п. 1 Правил военного учета призывников и военнообязанных, который является приложением к Порядку организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 07.12.2016 г. № 921.

В частности, в документе говорится, что призывники и военнообязанные, кроме прочего, должны:

"Находиться на военном учете по месту жительства в районных (городских) ТЦК и СП (военнообязанные СБУ — в Центральном управлении или региональных органах СБУ), по месту работы (учебы) на предприятиях, в учреждениях, организациях, исполнительных органах сельских, поселковых и городских советов, а также при временном выбытии за пределы Украины по месту консульского учета в дипломатических учреждениях Украины".

В настоящее время украинское законодательство обязывает становиться на военный учет:

мужчин с 16 лет;

военнообязанных и резервистов, не достигших предельного возраста пребывания в запасе;

женщин с медицинским или фармацевтическим образованием.

Военный учет не означает, что военнообязанного сразу отправят на фронт. Впрочем, с тех пор вся информация о человеке будет в ТЦК и СП, и при необходимости его могут мобилизовать.

Конечно, женщин и мужчин до 27 лет, не имеющих военного опыта и не военнообязанных, мобилизовать без их согласия не могут.

Постановка на военный учет в ТЦК и СП. Фото: zhmerynka.city

Что будет, если не встать на военный учет

Как объясняют в правозащитной организации "Юридическая сотня", военнообязанные, нарушающие правила военного учета, согласно действующему законодательству, могут нести как административную, так и уголовную ответственность.

Так, административная ответственность наступает по ст. 210 Кодекса Украины об админправонарушениях, когда гражданин не выполнил свои обязательства, определенные порядком ведения военного учета. В дополнении № 2 к таким нарушениям, в частности, относятся:

гражданин не явился по вызову в ТЦК и СП без уважительных причин (речь идет о вызове для уточнения учетных данных, прохождении медкомиссии);

гражданин не сообщил ТЦК и СП об изменении места жительства или учетных данных.

В таком случае военнообязанные должны уплатить административный штраф в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 — 1700 грн). Решение о наложении штрафа принимает руководитель ТЦК и СП.

Если военнообязанный не состоит на военном учете и уклоняется от него, после первого предупреждения руководителя ТЦК и СП может наступить уголовная ответственность по ст. 337 Уголовного кодекса.

Нарушителям грозит лишение свободы от трех до пяти лет.

Ранее мы сообщали, что украинцев за границей, не вставших на учет в ТЦК, ограничат в правах.

Напомним, мы писали, что в Украине хотят усилить ответственность за военные правонарушения.

Также мы информировали, что в ВСУ предупредили, когда мужчину могут записать в уклонисты.