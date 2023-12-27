Мобилизация в Украине — что ждет тех, кто не стал на военный учет

Что будет с теми, кто не стал на военный учет — украинцев предупредили
Полномасштабное вторжение россии на территорию Украины обусловило введение военного положения и проведение всеобщей мобилизации. Из-за особого состояния все военнообязанные мужчины должны были стать на военный учет. Однако до сих пор это сделали далеко не все.
Что ждет тех, кто так и не стал на военный учет, разбираемся далее в материале.
Кто должен становиться на военный учет
Следует отметить, что обязанность военнообязанных состоять на военном учете предусмотрена п. 1 Правил военного учета призывников и военнообязанных, который является приложением к Порядку организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 07.12.2016 г. № 921.
В частности, в документе говорится, что призывники и военнообязанные, кроме прочего, должны:
"Находиться на военном учете по месту жительства в районных (городских) ТЦК и СП (военнообязанные СБУ — в Центральном управлении или региональных органах СБУ), по месту работы (учебы) на предприятиях, в учреждениях, организациях, исполнительных органах сельских, поселковых и городских советов, а также при временном выбытии за пределы Украины по месту консульского учета в дипломатических учреждениях Украины".
В настоящее время украинское законодательство обязывает становиться на военный учет:
- мужчин с 16 лет;
- военнообязанных и резервистов, не достигших предельного возраста пребывания в запасе;
- женщин с медицинским или фармацевтическим образованием.
Военный учет не означает, что военнообязанного сразу отправят на фронт. Впрочем, с тех пор вся информация о человеке будет в ТЦК и СП, и при необходимости его могут мобилизовать.
Конечно, женщин и мужчин до 27 лет, не имеющих военного опыта и не военнообязанных, мобилизовать без их согласия не могут.
Что будет, если не встать на военный учет
Как объясняют в правозащитной организации "Юридическая сотня", военнообязанные, нарушающие правила военного учета, согласно действующему законодательству, могут нести как административную, так и уголовную ответственность.
Так, административная ответственность наступает по ст. 210 Кодекса Украины об админправонарушениях, когда гражданин не выполнил свои обязательства, определенные порядком ведения военного учета. В дополнении № 2 к таким нарушениям, в частности, относятся:
- гражданин не явился по вызову в ТЦК и СП без уважительных причин (речь идет о вызове для уточнения учетных данных, прохождении медкомиссии);
- гражданин не сообщил ТЦК и СП об изменении места жительства или учетных данных.
В таком случае военнообязанные должны уплатить административный штраф в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 — 1700 грн). Решение о наложении штрафа принимает руководитель ТЦК и СП.
Если военнообязанный не состоит на военном учете и уклоняется от него, после первого предупреждения руководителя ТЦК и СП может наступить уголовная ответственность по ст. 337 Уголовного кодекса.
Нарушителям грозит лишение свободы от трех до пяти лет.
Ранее мы сообщали, что украинцев за границей, не вставших на учет в ТЦК, ограничат в правах.
Напомним, мы писали, что в Украине хотят усилить ответственность за военные правонарушения.
Также мы информировали, что в ВСУ предупредили, когда мужчину могут записать в уклонисты.
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